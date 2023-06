Amici 22, Mattia Zenzola: “Niente accade, se…”/ Rotto il silenzio sul nuovo traguardo

Mattia Zenzola rompe il silenzio sul traguardo ad Amici 22: il messaggio autocelebrativo

Mattia Zenzola celebra il nuovo traguardo, in un commosso messaggio social, al ricordo della recente vittoria conseguita alla finale di Amici 22. L’ultima edizione del talent show delle arti ballo e canto, Amici di Maria De Filippi, lo ha visto trionfare alla puntata finale, nello sbaragliare la concorrenza degli altri tre finalisti, superstiti tra i ballerini e cantanti in corsa. E, intanto, il ballerino latinista e vincitore finale di Amici 22 rompe il silenzio social sul trionfo conseguito al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi e l’occasione é un intervento social condiviso con il web tra le Instagram stories.

“Niente accade, se non é preceduto da un sogno… il mio compie un mese” é il messaggio social autocelebrativo, che il ballerino rilascia a corredo di un video che immortala Mattia mentre alza la coppa di Amici 22. Parole pregne di entusiasmo e fierezza quelle del biondo, per il traguardo conseguito al talent, dove nell’edizione precedente Amici 21 lui si vedeva costretto a ritirarsi per un infortunio che finiva per compromettere la sua corsa verso il serale, prima di tornare in gara, alla nuova edizione appena conclusa.

Aperti i casting per gli aspiranti talenti concorrenti di Amici 23

Nel frattempo, ad un mese dalla puntata finale di Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola festeggia via social il mesiversario del traguardo TV, che potrebbe preludere ad un nuovo debutto televisivo per lui, tanto sperato dai fan del latinista. Si tratta del possibile debutto di Mattia Zenzola nel ruolo di ballerino professionista, nel cast di Amici 23. L’attesa nuova edizione di Amici é prevista al via a settembre 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E, intanto, le pagine social di Amici rendono noto lo start dei casting aperti ai talenti che vogliano prendere parte alla nuova edizione in arrivo, Amici 23.

Come rilasciato in un post dalla pagina Instagram di Amici, sono ufficialmente aperte le candidature di partecipazione ai casting sul sito wittytv.it.











