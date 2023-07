Amici 22, Mattia Zenzola: “Più che Raimondo Todaro, lo ha aiutato Alessandra Celentano..”/ La confessione

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano é il segreto del successo di Mattia Zenzola?

Può dirsi tra i ballerini più amati nella storia di Amici di Maria De Filippi, Mattia Zenzola, che, consacratosi vincitore di Amici 22, ora torna al centro dell’attenzione mediatica per una curiosa testimonianza. Una fonte insider, nello specifico un’amica datata di famiglia e partner in crime nel ballo di Mattia Zenzola, incalzata ai microfoni di Mondo 24 TV ha rilasciato delle dichiarazioni intimiste sul latinista.

Oltre a riportare il punto di vista che alimenta il gossip su una lovestory top secret in corso tra Mattia e Benedetta Vari, la fonte si dichiara certa che la crescita di Zenzola dal punto di vista personale e artistico e l’annessa popolarità da lui raggiunta, relativamente ai tempi del percorso intrapreso di recente al talent show di Maria De Filippi, siano dovuti in primis alle critiche dell’insegnante a lui avversa Alessandra Celentano.

Le dichiarazioni della fonte insider

Un punto di vista, che guarda ben al di là dell’ala protettrice dell’insegnante mentore del giovane, Raimondo Todaro. “Mattia è un ragazzo buono con una storia famigliare particolare– fa sapere la fonte-, la mamma lo ha avuto più tardi quindi è stato sempre il più piccolo di casa e forse anche il più viziato e coccolato. La passione per il ballo è nata quasi per caso, forse per noia, forse per curiosità, poi si è perfezionato anche se su alcuni difetti non ha voluto mai lavorare, si muove bene e riesce a coprire alcune impercettibili imperfezioni”. L’intervista prosegue, con l’insider che aggiunge, su Mattia: “Anche la partecipazione al talent è accaduta quasi per gioco, felice che l’infortunio non lo abbia fermato, il talent lo ha fatto crescere, anche se più che Todaro lo ha aiutato la Celentano, a Mattia lo stimoli solo se gli sbatti in faccia i suoi limiti, in quel momento si innesca in lui un meccanismo che lo porta a dare il massimo per smentire chi lo ha criticato”. Insomma, il segreto del successo del ballerino si direbbe l’innata forza di volontà, che spingerebbe il ballerino a mettersi in discussione e a voler superare i suoi limes.

Ma cosa ne pensi realmente Mattia Zenzola, rispetto ai segreti legati alla sua crescita artistica, resta un arcano da svelare.











