Amici 22, Mattia Zenzola premiato a Bari/ “Una storia di talento e determinazione…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola é accolto dal sindaco di Bari dopo la vittoria al talent: la cerimonia di premiazione

É il vincitore assoluto di Amici 22, Mattia Zenzola, che non a caso é premiato anche al comune di Bari, in segno di riconoscimento di merito al suo talento e al contributo distintivo elargito nell’intrattenimento made in Italy. Sono, infatti, virali via social media le immagini della cerimonia di premiazione che vede Mattia Zenzola coprire il ruolo di special guest e recipient al Comune della città pugliese di cui lui é originario, come personalità di spicco, influente, della comunità locale. Questo, per essersi distinto nel panorama della TV made in Italy, in virtù delle doti personali e artistiche, che fanno del ballerino latinista promosso ad Amici 22 dal maestro Raimondo Todaro- uno dei fenomeni più rappresentativi nonché un role-model della Generazione zeta.

“Quella di Mattia è una storia di talento, ma anche di determinazione e professionalità -fa sapere il sindaco alla cerimonia tenutasi al rientro di Mattia a Bari, dopo il percorso di studio della danza intrapreso ad Amici 22-. Credo che possa rappresentare un esempio per tanti altri ragazzi”. Antonio Decaro, in occasione della onorificenza, così, erge Mattia Zenzola come personalità di spicco della comunità di Bari, per mezzo dall’amministrazione comunale.

Il ballerino di Valenzano, vincitore della 22esima edizione di ‘Amici’, lo scorso 14 maggio si consacrava come il vincitore del circuito ballo e vincitore del montepremi nella puntata finale del talent show e dopo l’esperienza TV l’accoglienza di casa pugliese, al suo rientro a Bari, é particolarmente festosa e calorosa. Accompagnato dalla mamma Giulia Ninni, che non riesce a trattenere la commozione alla “cerimonia di bentornato”, Mattia riceve una targa-memory di merito al talento nel ballo e come cittadino onorario, da Decaro e l’assessore di Bari Pietro Petruzzelli, e non mancano delle sentite parole di ringraziamenti generali, da parte del latinista.

Mattia Zenzola e il sentiment dei fan, dopo il successo ad Amici 22

“Ringrazio tutti i concittadini – é il messaggio che registra il ballerino latinista, in occasione della ceremony barese – per avermi supportato durante la finale attraverso il televoto. Bari è importante non solo perché è la mia terra, dove sono nato e continuo a vivere, ma c’è un forte legame difficile da spiegare a parole. Come per la squadra di calcio biancorossa. Appena uscito dal talent, e mi hanno restituito il mio smartphone, tra le prime cose che ho fatto ho controllato come era posizionata in classifica”. “Ero estraniato da tutto, oggi mi godo l’abbraccio dei fan”, fa sapere infine, dicendosi grato al popolo dei fedeli supporters, Mattia.

“La passione ed il talento che gli hanno permesso di vincere uno dei programmi più amati dal grande pubblico, grazie anche al sostegno di un intera comunità che insieme a lui ha sperato e gioito per il suo successo. La città di Bari con affetto” La felicità nei suoi occhi🤍🏆 pic.twitter.com/DeaLTdPeqY — Tony🌟 / MATTIA HA VINTO (@tblu56) May 20, 2023



E, intanto, i fan si dicono al settimo cielo per il bel e bravo latinista di Amici 22, in primis condividendo in massa le esclusive immagini della cerimonia di premiazione tenutasi per Mattia Zenzola. Questo, in formato foto e video, tra i post più virali del momento via social.

