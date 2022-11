Amici 22: Mattia Zenzola, Raimondo Todaro furioso: “Non sei salvabile”/ Eliminato?

Amici 22, Mattia Zenzola rischia l’uscita dal talent? Raimondo Todaro va su tutte le furie

Mattia Zenzola é a rischio eliminazione da Amici 22? Questo é l’interrogativo generale più incessante nel web delle ultime ore, dal momento che insieme a Niveo il ballerino latinista é tacciato di non palesarsi tra i responsabili della questione pulizie, rimasta irrisolta, con il rischio di eliminazione che ora ne potrebbe conseguire. Il gruppo di allievi concorrenti, come compromesso da proporre in alternativa alle sei eliminazioni immediate proposte da Rudy Zerbi alla produzione del talent – in quanto provvedimento disciplinare per la questione pulizie- schiera dei sedicenti responsabili al netto di Mattia Zenzola e Niveo, i quali restano dell’idea di aver rispettato il proprio turno di pulizie e quindi di non meritare alcuna messa in discussione per cui si rischierebbe l’eliminazione dal talent. Secondo Mattia, in particolare, nella classe di concorrenti non ci sarebbero ” nullafacenti”, ma due categorie: chi contribuirebbe ai turni di pulizie come da regolamento e chi farebbe anche ben oltre il proprio turno.

Alla convocazione con i professori di Amici 2022, voluta dalla classe dei concorrenti, quindi, si infiamma lo scontro tra i concorrenti con Rita Danza che attacca Mattia Zenzola: “mi dà fastidio che tu non ti senti chiamato in causa e accetteresti il provvedimento di Rudy Zerbi mettendo a rischio eliminazione chi come me ha fatto di più, oltre i turni delle pulizie… ma tu non hai mai fatto quello che ho fatto io e tu non sei quello che fa di più”. Mattia non ritiene, però, di meritare il rischio eliminazione, anche perché é già reduce da una prima sfida punitiva, peraltro vinta. Eppure, il suo stesso insegnante, Raimondo Todaro, lo esorta a palesarsi come responsabile della questione pulizie, seppur ritenendosi tra i salvabili e non tra gli eliminabili: “sei tra chi fa più del dovuto? Se no, scendi giú prima di fare i tuoi nomi, intanto scendi”. Raimondo Todaro é furioso con il pupillo, palesandosi quindi dispiaciuto per il fatto che il latinista non voglia assumersi alcun margine di responsabilità rispetto alla situazione di disordine e di stallo venutasi a creare ad Amici 2022. Che Mattia Zenzola possa palesarsi tra i concorrenti a rischio eliminazione?

Il corpo docenti si riserva del tempo per prendere una decisione rispetto alla proposta delle sei eliminazioni avanzata da Rudy Zerbi e il compromesso controproposto dagli allievi volto ad evitare l’eliminazione degli ultimi in classifica. E intanto, tra i ballerini, non a caso Ramon Agnelli chiede a gran voce agli insegnanti di valutare il compromesso, per evitare il peggio: “Si rischia grosso”.

Il timore, maturato da alcuni talenti come Rita e Ramon, sarebbe quello di vedersi ancora una volta tra gli ultimi in classifica e quindi condannati in definitiva all’eliminazione certa. Ma Mattia e Niveo non ci stanno a scendere al “compromesso”, ritenendo di essere in regola con il contributo del proprio turno di pulizie. Cosa accadrà, quindi, nella celebre scuola di Canale 5?

