Amici 22, Mattia Zenzola ricomincia da sé dopo Maddalena Svevi/ Il premio Slavik

Si fa sempre più vicino il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi e intanto il rinnovato daytime del talent datato 22 dicembre 2022 vede Mattia Zenzola gettarsi alle spalle la delusione della lovestory avviata e poi finita nella scuola. Per il latinista e allievo di Raimondo Todaro ad Amici 22 é tempo di guardare al futuro che lo attende alle prese con le lezioni di danza, e al rinnovato daytime del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, lui é chiamato a delle lezioni speciali con un grande professionista della danza, si tratta di Slavik.

In sala studio, quindi, Mattia Zenzola, in presenza del ballerino professionista ad Amici 22, Umberto Gaudino, incontra il grande volto della danza, il quale giunge in via del tutto eccezionale al format TV per impartire degli importanti insegnamenti al biondo e aspirante ballerino di successo.

Umberto Gaudino fa da intermediario tra Mattia Zenzola e Slavik

"Non ha bisogno di presentazioni – esordisce Umberto Gaudino, con allusione a Slavik e parlando a Mattia Zenzola-, hai l'onore e la fortuna di lavorare con lui. Lui vorrebbe che i passi fossero collegati e che ci fosse una storia nella coreografia". Negli occhi di Mattia Zenzola si intravede di nuovo il fuoco della voglia di mettersi in discussione, nella danza, nonostante il dolore che il giovane volto tv vive per l'addio a Maddalena Svevi, la quale ha scelto di interrompere la loro relazione sul nascere. E mentre il pubblico TV si divide a metà tra chi supporta Mattia e chi invece non lo ritiene meritevole di accedere alla fase serale del talent, per la quota ex talenti di Amici, l'ex Amici 21,

Oggi Mattia ha la possibilità di lavorare in sala con il campione pluripremiato di danze latine Slavik! #Amici22 pic.twitter.com/9ctKXIO9Ze — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 22, 2022





