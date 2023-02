Amici 22: Mattia Zenzola rifiuta la sfida Celentano, eliminato?/ “Non voglio…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola riceve il compito di Alessandra Celentano: la reazione

Si infiamma la competizione di Amici 22 di

Maria De Filippi, nel circuito ballo, con

Mattia Zenzola, che rigetta la sfida di

Alessandra Celentano, anche se non in toto, ma almeno parzialmente. E così facendo si direbbe a rischio eliminazione, dal momento che la Celentano potrebbe metterlo in discussione tacciandolo di sottrarsi alle sue prove di ballo. Così come emerge nel rinnovato daytime di Amici 22, datato 16

febbraio 2023, Alessandra Celentano

riassegna una choreo mai eseguita dal diretto interessato, a Mattia

Zenzola, per cui il ballerino promosso nella

scuola dei talenti é stato a più riprese chiamato ad esibirsi scalzo. Ma, anche a fronte del ricordo dell’infortunio che lo ha costretto al ritiro ad Amici 21, lo scorso anno, e su consiglio di Raimondo Todaro, Mattia Zenzola non ha mai portato a termine la prova.

Amici 22, gara creatività: chi é il vincitore di ballo?/ Su Tik Tok spopola Mattia...

Mattia Zenzola affonda la prova di Alessandra Celentano

Una sfida che ora, all’ennesima assegnazione, Mattia rifiuta di eseguire in status da scalzo: “É un pezzo flamenco e paso doble, dove c’é una sforbiciata…”, esordisce in una reaction a caldo Mattia al videomessaggio della riassegnazione che gli giunge da parte di Alessandra Celentano. A detta del ballerino dagli occhi di ghiaccio, particolarmente amato dal pubblico TV tra i concorrenti di Amici 22, il compito é una choreo di danza parzialmente latin e quindi contaminata. E il latino “non si balla da scalzo, noi portiamo il corpo con l’asse in avanti e non voglio rischiare… e la faccio con le scarpe”, aggiunge nel suo intervento a caldo, Mattia Zenzola.

Amici 22, Alessio Cavaliere vincitore gara ballo?/ Il pronostico web

Insomma, al fine di evitare che un nuovo infortunio possa compromettere la sua corsa ad Amici 22 di Maria De Filippi, Zenzola si propone di eseguire la prova pensata da Alessandra Celentano con le scarpe e non da scalzo. Ma quale sarà la reazione della maestra avversa al ballerino pupillo dell’insegnante di danza, Raimondo Todaro?

Staremo a vedere, quindi, quali sorti attendono il latinista al talent show di Canale 5.













© RIPRODUZIONE RISERVATA