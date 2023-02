Amici 22, Maddalena Svevi piange: eliminata?/ Emanuel Lo la gela con Celentano e..

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi finisce in crisi: é la preannunciata eliminata?

Si infiamma la competizione di Amici 22, dal momento che Maddalena Svevi finisce in lacrime sentendo il rischio eliminazione incombere su di lei. La ballerina, così come mostrano le immagini del rinnovato daytime di Amici 22 datato 16 febbraio 2023, vive una forte crisi personale e artistica. Questo sulla scia di un compito assegnatole dalla maestra Alessandra Celentano. Una coreografia dove lei non dà i risultati soddisfacenti, tanto da beccarsi una brutta insufficienza dalla maestra avversa, oltretutto con il beneplacito dell’insegnante Emanuel Lo, che l’ha promossa nella scuola di Amici 22. Tutti particolari che preoccupano non poco la giovane ballerina e i fan, rispetto alla possibilità che Maddalena Svevi possa rivelarsi la nuova eliminata di Amici 22.

Amici 22, Alessio Cavaliere eliminato?/ Celentano lo sfida sui tacchi e...

“C’é un problema grosso- fa sapere la Celentano in presenza di Emanuel Lo alla nuova convocazione in sala prove della ballerina-, devi continuare a studiare e metterti alla prova… ti ho dato 3 come voto, te lo dico ed é giusto che tu lo sappia…”. Per la ballerina é giunto forse il momento più duro, nel percorso di studio della danza intrapreso in TV, tanto che lo stesso insegnante e mentore Lo fa eco alla Celentano mettendo la giovane in discussione come talento: “pensavo che la tua parte tecnica fosse più forte “. Che, quindi, Maddalena Svevi rischi l’eliminazione?

Amici 22, Celentano bacchetta Paky: eliminato?/"Hai dato della scema a Brescia?"

Amici 22, Maddalena Svevi si confronta con Emanuel Lo

In un confronto con il (forse ex) mentore, Emanuel Lo, poi, arriva il chiarimento per Maddalena Svevi. Occasione in cui lei svela all’insegnante le perplessità legate alla collaborazione con Lo e l’esperto la rassicura rispetto alla scelta di ammetterla nella scuola.

“Sento come se tu mi abbia scelto, pensando che potessi essere un buon elemento, poi vedi cose che non vanno bene e cerchi di migliorarmi… ma in realtà non ti piaccio più – svela in lacrime Maddalena al suo mentore-…ho sempre l’ansia… perché voglio dimostrarti..”. Quindi Emanuel Lo la rassicura, in un (probabile) chiarimento che sconfesserebbe la paura della ballerina di una eliminazione voluta da Emanuel Lo: “Maddalena io ti ho scelto perché mi piaci, non é che un giorno e un giorno no mi piaci… Mi piace il tuo modo di ballare, deve essere chiaro”.

Amici 22: Samuele, Gianmarco e Mattia eliminati?/ Celentano li convoca: é polemica

Staremo a vedere, quindi, quali saranno le sorti di Maddalena Svevi ad Amici 22.

Subito dopo il compito il maestro Emanuel Lo chiede di poter parlare con Maddalena per un chiarimento #Amici22 pic.twitter.com/9Mz6NG6Xuc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 16, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA