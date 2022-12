Amici 22, Mattia Zenzola scorda Maddalena Svevi?/ Il ballerino si avvicina ad Aurora

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola si mostra vicino a…

Mentre cresce l’attesa generale per il ritorno in TV di Amici 22 di Maria De Filippi, previsto su Canale 5 per il 9 gennaio 2023, Mattia Zenzola potrebbe volersi gettare alle spalle il ricordo di Maddalena Svevi. La ballerina modern ha lasciato il giovane latinista, in un confronto intimista, dove lei ha sottolineato di voler dare priorità agli studi della danza intrapreso ad Amici 22 di Maria De Filippi. Una scelta che il ballerino ha accettato con l’amaro in bocca, tanto da finire in preda ad un mare di lacrime per poi palesarsi in balia di una crisi personale e artistica. Tuttavia, alcuni giorni dopo la rottura, Mattia Zenzola é tornato ad apparire volitivo nella casa dei talenti di Amici 22, dando anima e corpo agli studi matti e disperatissimi delle lezioni affrontate in sala studio e alle performance iconiche previste per lui alle puntate domenicali del talent. E ora, nel mezzo dell’attesa per il benvenuto al nuovo anno 2023 alle porte, dopo essersi scambiato dei regali di Natale 2022 con l’ex, Mattia Zenzola sembra lasciarsi contornare da nuove presenze femminili nella sua vita di allievo ballerino, ad Amici 22.

Amici 22, addio Maddalena Svevi e Mattia Zenzola/ "Sento che qualcosa si é rotto"

Mattia Zenzola si getta alle spalle il ricordo di Maddalena Svevi?

Tra le nuove Instagram stories il latinista si lascia immortalare mentre é in posa con la new entry candidata ad un banco di studio nella sezione danza al talent, Vanessa Bellini. Ma non é tutto. Perché, poi, il latinista figura anche tra le Instagram stories dell’altra new entry candidata al banco di danza al talent, voluta fortemente dal suo stesso insegnante di danza Raimondo Todaro, Aurora Ranvestel. E a corredo dello scatto in cui lei é a distanza ravvicinata con Mattia, Aurora Ranvestel tagga il nome del biondo latinista con tanto di emoticon a forma di cuore rosso. Che il simbolo sibillino possa voler dare ufficializzare una frequentazione intima tra i due ballerini latinista, con Mattia intento a dimenticare in definitiva Maddalena Svevi?

Amici 22, Maddalena Svevi e Mattia Zenzola: amicizia dopo l'amore?/Il gesto di Natale

