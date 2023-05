Amici 22, Mattia Zenzola scorda Maddalena Svevi?/ “Sto iniziando…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola rompe il silenzio sullo status sentimentale: che succede dopo Maddalena Svevi?

Mattia Zenzola volta pagina in amore, dopo la lovestory con Maddalena Svevi avviata e naufragata ad Amici 22? É l’interrogativo che nasce spontaneo sul conto del ballerino latinista, che nel corso dell’esperienza al talent conclusa da vincitore del circuito ballo e vincitore finale ha appassionato i telespettatori con la storia d’amore che lo vedeva protagonista insieme alla compagna di studio Maddalena Svevi. E in un’intervista concessa a Chi magazine, così come ripreso da Biccy, incalzato sullo status sentimentale Mattia Zenzola chiarisce la sua posizione: “Se sono innamorato di qualcuno? Per ora comincio a innamorarmi di me, sto iniziando ad amarmi un pochino di più. […]”.

Ma non é tutto. Perché l’intervista post-talent show per Mattia Zenzola, poi, diventa anche occasione per rompere il silenzio sul sodalizio artistico e personale palesato con Raimondo Todaro, l’insegnante di ballo che lo ha promosso ad Amici 22: ” E l’amicizia con Raimondo Todaro? È stato il mio mentore. Lui mi ha dato la maglia, mi ha fatto entrare qui dentro, ha creduto sempre in me, ed è stata la persona che quando me ne sono dovuto andare per l’infortunio mi ha dato una seconda possibilità. Gli devo tanto e non me lo scorderò mai”. Incalzato, poi, nel dettaglio sulla fidanzata storica ad Amici 22, Maddalena Svevi, infine il ballerino latinista tra una dichiarazione e l’altra svela: “Il mio legame con Maddalena? Mi sono lasciato andare e ho avuto amicizie diverse”. E nell’aprirsi rispetto alle frequentazioni avviate nell’ultimo periodo, non troppo velatamente incluse quelle vissute tra le mura della scuola delle arti, ballo e canto, e i talenti scoperti da Maria De Filippi: “Alcune sono state più intense e altre meno”.

