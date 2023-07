Amici 22, Mattia Zenzola tradisce Benedetta Vari?/ Il nuovo bacio con Carola Puddu infiamma il gossip e…

Amici 22 di Maria De Filippi, nasce un nuovo triangolo con Mattia Zenzola?

Si fa rovente l’estate 2023 per Mattia Zenzola, dal momento che gli ultimi movimenti social del latinista infiammano il gossip sulla presunta lovestory top secret con Benedetta Vari, e la sospetta “terza incomoda” Carola Puddu.

Sulla scia del pettegolezzo infuocato che vedrebbe il vincitore e la ballerina professionista nel corpo di ballo uscenti di Amici 22 vivere una lovestory “clandestina”, non ufficializzando ai media il presunto fidanzamento segreto, Mattia Zenzola si lascia immortalare via social in dolce compagnia, e non solo con Benedetta Vari. Dopo la pubblicazione di una serie di post che lo immortalano al fianco della partner di ballo nel latino conosciuta nella competizione dei talenti avviata all’ultima edizione del talent show di Amici, Amici 22, Mattia si riattiva via Instagram stories, diventando protagonista di un “nuovo bacio”.

Tra le storie condivise sul re dei social, nell’incipit del mese di luglio 2023, il vincitore di Amici 22 non disdegna la vicinanza dell’ex concorrente ballerina di danza classica di Amici 21, Carola Puddu. Quest’ultima, competitor al talent show dedicato ai cantanti e ballerini scoperti da Maria De Filippi nell’edizione che ha visto nascere il fenomeno pop LDA e Mattia ritirarsi per un infortunio, é una pupilla della maestra Alessandra Celentano. L’insegnante di danza classica e nipote del Molleggiato -Adriano Celentano – non avrebbe promosso Mattia Zenzola tra i ballerini concorrenti ad Amici, per poi ricredersi in positivo sul conto dell’allievo dell’insegnante di ballo rivale, Raimondo Todaro.

E mentre si fa sempre più incessante la voce sul possibile ingaggio di Mattia Zenzola tra i ballerini professionisti di Amici, per l’edizione Amici 23 in partenza a settembre 2023, Mattia si concede a una posa intima con Carola. Si tratta di un energico bacio che il biondo latinista riserva alla mora ballerina di danza classica Carola Puddu, sulla guancia, una foto che ritrae i due ballerini baciati a loro volta dai raggi di sole nella bollente estate in corso e che é ora virale nel web. Che il nuovo bacio del latinista alla ballerina classica sia il preludio ad un “triangolo amoroso” di Amici é il sospetto che si solleva spontaneo, soprattutto per l’occhio pubblico esperto e/o amante del gossip.

Ma spetta ai diretti interessati, Mattia, Carola e Benedetta, chiarire le rispettive posizioni per ciò che concerne la loro vita sentimentale.

