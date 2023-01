Amici 22: Mattia Zenzola tradisce Raimondo Todaro, per Celentano?/ La scelta

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola passa al team di Alessandra Celentano ed addio a Raimondo Todaro?

Mattia Zenzola tradisce Raimondo Todaro per Alessandra Celentano, ad Amici 22 di Maria De Filippi? Questo é l’interrogativo generale, dal momento che Mattia ha chiesto una sessione di lezioni private alla maestra senza darne preavviso al suo mentore. Todaro é colui che lo ha fortemente voluto come allievo nella scuola di Maria De Filippi, prima ad Amici 21 dove il giovane si ritirava, poi, per un infortunio, e poi ad Amici 22, l’edizione del talent in corso. Un accadimento che, intanto, Todaro non manda giù, tanto che i due sono protagonisti di un duro confronto con Todaro che arriva a minacciare la fine della didattica che lo vincola nell’insegnamento di ballo a Mattia Zenzola. E alla nuova registrazione di Amici 22, ovvero la puntata prevista per lo slot domenicale del talent delle 14:00, il 22 gennaio 2023, Mattia Zenzola fa una scelta importante, rispetto ad un compito assegnatogli da Alessandra Celentano. Questo, non prima di una discussione in puntata tra le parti coinvolte, anche a margine della richiesta della maestra avanzata a Mattia di eseguire l’assegnazione coreografica a piedi nudi. Todaro non avrebbe mai permesso che Mattia si esibisse a piedi scalzi, per evitare un possibile nuovo infortunio del giovane. E la scelta finale di Mattia Zenzola é quella di non eseguire il compito.

Amici 22, Mattia Zenzola dice stop all’insegnamento di Alessandra Celentano?

A questo punto, nel triangolo di Amici 22, interviene Rudy Zerbi in favore ad Alessandra Celentano. Il talentscout di canto ad Amici 22 lancia una frecciatina al veleno al collega Raimondo Todaro, ” dicendo che Todaro rosica perché Mattia chiede alla Celentano i consigli”, così come riprendono testualmente gli spoiler TV della puntata domenicale. E una domanda sorge spontanea: che Mattia Zenzola sia quindi deciso a chiudere ogni rapporto di didattica e collaborazione con Alessandra Celentano?

