Amici 22, Mattia Zenzola vincitore: che succede con Christian Stefanelli?/ La dedica

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola vince dopo il ritiro ad Amici 21: parla Christian Stefanelli

Mattia Zenzola é il vincitore assoluto di Amici 22 e a rompere il silenzio social sul suo traguardo, tra gli altri, é intanto anche Christian Stefanelli. Quest’ultimo, insieme al trionfatore del circuito ballo dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, prendevano parte ad Amici 21, lo scorso anno, e come concorrenti e allievi di ballo. Nel mezzo del percorso di studio di danza intrapreso ad Amici, poi, i due si scoprivano vincolati da un’amicizia indissolubile, fino al ritiro di Mattia dovuto ad un funesto infortunio.

Ma al termine della sua seconda chance televisiva di Amici 22, Mattia Zenzola segna la sua rinascita artistica e personale, condivisa con coloro i quali credono ad oggi e da sempre nel suo potenziale, consacrandosi come il vincitore del circuito ballo e il vincitore del montepremi finale del talent show. Tra i tanti supporters del latinista, Christian Stefanelli, che da inguaribile affezionato a Mattia ora rompe il silenzio social sul trionfo del biondo e intimo amico di Amici, in replica alla curiosità del web sui rapporti intercorrenti tra i due ex Amici 21. “Tutta tua fratello mio, sono tanto orgoglioso di te” , é il messaggio con cui Christian Stefanelli rompe il silenzio social, sul conto dei rapporti che lo vincolano al trionfatore di Amici 22. Parole lusinghiere, tra stima e affetto nutriti dall’ex Amici 21 verso il biondo latinista, che confermano quindi l’ inscindibile legame tra i due giovani ballerini, ben al di là del sospetto lanciato dalle malelingue online. Ossia quello secondo cui Mattia e Christian sarebbero lontani tra loro, dopo lo spazio e il tempo condivisi tra le mura della scuola delle arti di Amici 21 di Maria De Filippi.

Ma l’amicizia tra i due giovani prosegue oltre la fine dell’esperienza televisiva registrata lo scorso anno, a dispetto delle voci malevoli, che sono ora ufficialmente spente. Così come emerge dal post che rompe il silenzio social di Stefanelli, contenente una foto che immortala Mattia mentre bacia la sua coppia da campione, incarnando il mito della fenice che rinasce dalle sue ceneri.

