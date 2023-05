Amici 22, Mattia Zenzola vincitore dopo l’infortunio?/ “La mia paura più grande…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola si racconta senza filtri: la paura più grande

Mentre i sondaggi web su Amici 22 lo danno tra i candidati al titolo di vincitore del ballo e finale, Mattia Zenzola si svela, senza risparmiarsi la rivelazione di una grande paura. L’occasione che il ballerino latinista dagli occhi di ghiaccio ha per tornare a raccontarsi é il daytime di Amici 22, datato 4 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

“Per me entrare qui mi sembrava impossibile, uno di quei sogni che non potevi realizzare -fa sapere Mattia Zenzola, rispetto all’accesso ad Amici 21, l’edizione precedente a quella corrente di Amici 22 e in cui lui finiva per ritirarsi in seguito ad un infortunio-, entrare é stato strabiliante e poi siamo andati avanti… diciamo che la paura più grande era quella di lasciare per sempre questo posto per l’infortunio”. Da qui, quindi, la rivelazione della rinascita, rappresentata dalla possibilità del ritorno ad Amici 22, concessagli dalla produzione del talent show: “e mi é stata data una seconda chance… torno a settembre dopo una estate dove mi sono diplomato, ho preso la patente e torno con la paura di non farcela… e posso dire che al rientro sono stato accolto benissimo e il tutto mi ha fatto sentire come a casa”.

Mattia Zenzola é a rischio eliminazione, ad Amici 22?

Insomma, Mattia Zenzola sente un forte senso di gratitudine nutrito verso il talent show che lo ha reso popolare e amato dall’occhio pubblico. Ma non si esclude, tuttavia, la possibilità che il latinista possa finire a rischio, tra i candidati al ballottaggio finale ad eliminazione alla semifinale di Amici 22. Che l’allievo di Raimondo Todaro sia destinato a non qualificarsi alla finale di Amici, dopo l’infortunio?

Staremo a vedere quale sorti attendono il latinista tanto amato e popolare, alla sua seconda esperienza TV al talent show di Maria De Filippi.

