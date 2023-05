Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2023/ Emula Andreas Muller, sul web è polemica: “Vergognoso”

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 22. Il ballerino di Raimondo Todaro batte la super favorita Angelina Mango, che riesce a classificarsi solo al secondo posto. Mattia emula in tutto e per tutto il percorso fatto qualche anno fa da Andreas Muller: il ballerino fu costretto a lasciare Amici ad un passo dal serale per un infortunio al braccio ma fu riammesso l’anno successivo, alla fine del quale vinse.

E se molti gioiscono di questa vittoria, gran parte dei telespettatori di Amici 22 polemizza, trovando ingiusto il trionfo di Mattia. Ecco alcuni dei commenti dei fan del talent, molti dei quali avrebbero voluto veder trionfare Angelina o Isobel: “Io mi sto sentendo male ma in che senso vince Mattia???? No vabbè…..”; “Siete vergognosi veramente!”; “Voi non avete mai meritato queste donne. Le donne saranno sempre penalizzate. Ma due FENOMENI cosi della coppa di Amici non se ne fanno nulla.”; e ancora “Che grandissima pagliacciata!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola é il preannunciato vincitore del montepremi finale? Il sondaggio web

É il candidato favorito al titolo di vincitore, secondo il sondaggio web indetto sulla finale di Amici 22, Mattia Zenzola, sul suo conto ha ora voce in capitolo anche l’esperto di ballo Emanuel Lo. Nelle ore dell’attesa generale per la puntata finale di Amici 22, la cui messa in onda é prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 14 maggio 2023, il sondaggio web aperto agli internauti da Reality house, su Instagram, chiamando i votanti ad esprimere una preferenza tra i concorrenti in corsa per il titolo di vincitore finale ad Amici 22, dà per favorito Mattia Zenzola.

Il latinista dai capelli in tinta biondo platino e gli occhi di ghiaccio potrebbe, quindi, sbaragliare la concorrenza dei rivali finalisti Isobel Fetiye Kinnear, Angelina Mango e Wax, aggiudicandosi l’ambito montepremi, tra gli altri riconoscimenti di merito al talento previsti alla finale di Amici 22.

E, intanto, ad unirsi al coro in endorsement del web in favore a Mattia Zenzola, é un sentito intervento all’insegna di stima e affetto, che rilascia Emanuel Lo, ai microfoni di Amici 22.

L’endorserment di Emanuel Lo

“Mi piace la spontaneità di Mattia, lo trovo un talento nella sua categoria. Mi piace anche il mondo che porta intorno a se, non è facile ballare da solo nel latino eppure lui diventa credibile anche in quello -fa sapere l’insegnante di ballo della squadra CuccaLo capeggiata con Lorella Cuccarini, in quanto rivale del team TodArisa di Mattia, al serale di Amici 22. Un’attestazione di stima personale e professionale importante quella che si registra sul conto di Mattia e da parte dell’esperto di ballo e compagno di Giorgia.

Che sia quindi proprio Mattia Zenzola ad aggiudicarsi l’ambito titolo di vincitore finale del talent show condotto da Maria De Filippi? Il sex symbol latinista del talent show targato Mediaset, tanto amato dal popolo del web e allievo protetto di Raimondo Todaro é alla sua seconda esperienza maturata ad Amici, dopo l’infortunio che lo costringeva al ritiro alla scorsa e nefasta edizione Amici 21.











