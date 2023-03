Amici 22: Megan in crisi, Gianmarco preoccupato/ “Non sei una macchina”

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria é convocata: eliminata prima del via al serale?

Nell’attesa per il via alla fase serale di Amici 22, i talenti e allievi tra cui Megan Ria sono convocati al cospetto del giudizio dei professori, e la ballerina finisce in crisi. Accade nel daytime del talent in onda il 9 marzo 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, quando ai fini di una valutazione per la selezione dei 15 concorrenti da promuovere alla fase serale di Amici 22, i professori interrogano i candidati all’ambito premio in palio: la maglia dorata per il titolo di seralista.

Uomini e donne, Federico e Carola non vanno d'accordo?/ Lo spoiler della scelta

Ad una nuova interrogazione viene, quindi, chiamata in studio Megan Ria, che al termine dell’interrogazione si palesa in stato di crisi, quasi come a dirsi tra i papabili nuovi eliminati di Amici 22. E non mancano neanche le incomprensioni d’amore per lei, con il compagno di studio, Gianmarco. “Scusami se rispondo così amore, ma non voglio compassione di nessuno -fa sapere la ballerina, quando al rientro dalla convocazione é incalzata dal compagno Gianmarco Petrelli, che rassicurandola le sussurrra-, zero compassione, ma solo interesse di te… Non sei una macchina…sei umana anche tu …”.

Maria De Filippi “è ancora molto provata”/ La conduttrice è tornata al lavoro ma...

Megan Ria provata, prima del serale di Amici 22

La ballerina italo-cubana, dal suo canto, si dichiara provata, al pensiero di aver fallito all’interrogazione per l’ammissione al serale:. “Mi hanno fatto ballare Do It well con i tacchi, ma non ho ballato come volevo”, fa sapere sfogandosi la ballerina, certa di non aver dato il meglio di sé.

Che l’italo-cubana si riveli tra i nuovi eliminati ad Amici 22? Nel frattempo, gli spoiler TV preannunciano che Megan Ria sia inclusa nella cerchia dei 15 concorrenti ammessi al serale di Amici. Gli spoiler TV, tuttavia, sono da prendersi con le dovute pinze, dal momento che possono vedersi smentiti con la messa in onda della nuova ed ultima puntata domenicale pre-serale. Un appuntamento che precede il via alla fase TV da prima serata, la cui partenza é attesa per il 18 marzo 2023.

Uomini e donne, Desdemona dice addio/ Spuntano le dure segnalazioni

In vista del Serale i professori di canto e di ballo convocano singolarmente gli allievi in studio, una sorpresa per Samu e… Clicca subito qui per rivedere la puntata di oggi di #Amici22 👇https://t.co/dZ75uswbxb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 9, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA