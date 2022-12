Amici 22, Megan e Mattia: Todaro li convoca, eliminati?/ La richiesta dell’allieva

Amici 2022 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro convoca gli allievi Mattia Zenzola, Maddalena Svevi e Megan Ria …

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 13 dicembre 2022 che vede Raimondo Todaro convocare gli allievi Mattia Zenzola, Megan Ria e Samuele Antinelli. Il motivo alla base della convocazione? L’insegnante di danza tiene a rendersi portavoce della svolta che Amici 2022 preannuncia in una nota destinata alla classe degli allievi concorrenti. A supporto della proposta della maestra Alessandra Celentano, quella di scremare la classe di concorrenti per meritocrazia sulla base dei voti, la produzione di Amici 22 comunica che, a partire dalla nuova puntata domenicale del talent si avvierà una fase di selezione dei talenti in prospettiva del serale dello show, sulla base di nuove classifiche di canto e ballo. Il cerchio dei concorrenti, quindi, é destinato a stringersi e Raimondo lo comunica ai suoi allievi, sperando di portare il suo team, per intero, al serale.

Gli allievi si preparano dinanzi al rischio eliminazione

“L’obiettivo delle prossime gare deve essere quello di arrivare alle prime posizioni. – dichiara Raimondo Todaro, alla convocazione richiesta con gli allievi Megan Ria, Samuele Antinelli e Mattia Zenzola, e la ballerina replica prontamente al maestro di danza, con una richiesta specifica avanzata con coraggio e a suon di “A me non piace essere sempre sulla stessa lunghezza d’onda, ma vorrei fare esibizioni che sono su di me, per portarmi sul palco al 100 %”. E, mentre Mattia Zenzola vive una fase di crisi personale, per l’allontanamento di Maddalena Svevi, Samuele Antinelli sembra invece determinato a proseguire al massimo il suo percorso ad Amici 2022, estendendo la sua disponibilità alle lezioni di danza anche alla maestra competitor al suo insegnante, Alessandra Celentano.

Nel frattempo, per la quota ex talenti di Amici 21 di Maria De Filippi, LDA replica agli attacchi degli haters che lo tacciano di raccomandazione a Sanremo 2023.

Dopo aver letto la comunicazione della produzione ai suoi allievi il maestro Todaro punta l’obiettivo: arrivare alle prime posizioni delle classifiche future! #Amici22 pic.twitter.com/6ZUuNtqR9G — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 13, 2022

