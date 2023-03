Amici 22, Megan Ria convocata da Celentano: eliminata?/ Gianmarco la rincuora

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria rischia l’eliminazione prima del serale?

Si infiamma la competizione di Amici 22, quando, con il serale in arrivo, Megan Ria viene convocata da Alessandra Celentano, palesandosi a rischio eliminazione. O almeno questo é stando a quanto si apprende dal daytime del talent show in onda l’8 marzo in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Occasione in cui, ai fini di una valutazione per la selezione dei 15 concorrenti da promuovere alla fase serale di Amici 22, Alessandra Celentano chiama ad un’interrogazione inaspettata l’allieva dell’insegnante competitor, Emanuel Lo.

Così come anticipato dalla conduttrice Maria De Filippi, ai fini della promozione al serale -per ciascuno tra i 17 candidati aspiranti concorrenti tra i 15 seralisti– diviene necessario un requisito: il conseguimento della colleggialità dei professori con il consenso unanime sull’idoneità alla fase serale di Amici 22, che é in partenza il 18 marzo 2023. Da qui, quindi, nasce la convocazione per Megan Ria, con una prova inaspettata nel ballo.

“Ti voglio vedere in un’improvvisazione diversa dal solito…mi metti dentro un pochino di tecnica”, é la richiesta che Alessandra Celentano avanza a Megan Ria, tacciando non troppo velatamente la giovane di essere monoespressiva nel ballo. Che la ballerina italo-cubana sia a rischio eliminazione, prima del via al serale di Amici 22? La domanda sorge spontanea per l’occhio pubblico. Ma come reagisce Megan alla messa in discussione?

La reazione di Megan all’interrogazione di Amici 22

“Come stai? – incalza Megan Ria, il piccioncino Gianmarco Petrelli, al rientro di lei nella casetta che accoglie i talenti, con Megan Ria che si palesa dispiaciuta per i risultati-. Boh non lo so… potevo ballare meglio e sono un po’ giù “. Se Gianmarco prova a rincuorarla con tanto di “ci sta che sia scombussolata”, mentre lei si palesa provata, Megan fa autocritica in negativo rispetto all’interrogazione sostenuta su richiesta di Alessandra Celentano. Questo, anche se gli spoiler TV danno l’italo cubana come promossa tra i 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22 di Maria De Filippi. Questi sono comunque da prendersi con le dovute pinze, in quanto possono vedersi smentiti alla visione della puntata anticipata con le registrazioni. La fase serale di Amici 22, intanto, é fissata in partenza il 18 marzo 2023, con la prima puntata.

