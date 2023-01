Amici 22, Megan Ria e Gianmarco Petrelli si lasciano?/ Lei lo gela: “Non ha senso..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria e Gianmarco Petrelli si lasciano? Il confronto tra i piccioncini…

Si rinnova il daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, con Megan Ria e Gianmarco Petrelli che si confrontano sulla lovestory nata tra i banchi della scuola più amata dagli italiani, che potrebbe preludere ad una rottura tra i due. Rispettivamente allieva ballerina modern di Raimondo Todaro e allievo ballerino modern di Alessandra Celentano, nel daytime di Amici 22 datato 18 gennaio 2023, Megan e Gianmarco cercano e ottengono il confronto a due sui loro rapporti, occasione in cui l’italo-cubana si direbbe ormai satura dei tira e molla con l’amato, desiderosa di una storia d’amore seria: “o stiamo insieme davvero o ci diamo sotto ogni punto di vista… o non ha senso” – é l’ultimatum che lei lancia al ballerino, che prontamente le replica come a volerle chiedere una seconda chance in amore-… “ho sempre pensato che il lato vero delle persone esca quando sono sottotono o giù di morale”.

Amici 22, Ramon Agnelli promosso al serale/ "Così caccio via i pensieri bruttini.."

Gianmarco Petrelli e Megan Ria si danno una seconda chance, ad Amici 22?

Parlando alla ballerina modern, in particolare, Gianmarco Petrelli così tenta un ricongiungimento con Megan, forse al fine di evitare la rottura della coppia ad Amici 22: “quando perdi le tue sicurezze mi interessi di più …ora ho rivisto la Megan di tempo fa”.

Amici 22, Capodanno choc: non solo noce moscata, c'entra il bullismo?/ Parla Ramon

Riuscirà, quindi, la vulnerabilità di Megan Ria a fare da collante tra i due allievi, nella coppia, sull’orlo di una crisi d’amore al talent-show? Nel frattempo, si avvicina la fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi, e s’infittisce il giallo del Capodanno choc esploso tra i banchi della scuola più spiata dagli italiani.

LEGGI ANCHE:

Amici 2022, Samuele Antinelli tradisce il maestro Todaro?/La richiesta alla Celentano

© RIPRODUZIONE RISERVATA