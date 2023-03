Amici 22, Megan Ria e Gianmarco Petrelli si sono lasciati?/ Spunta la verità

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria e Gianmarco Petrelli sono una coppia? Spunta un particolare, prima del serale

Sale l’attesa per la nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, prevista per il 12 marzo 2023 con la verità sui rapporti tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli. Tra quest’ultimi, entrambi allievi e aspiranti ballerini in corsa per il montepremi al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, all’occhio pubblico dei telespettatori si palesa da tempo un rapporto a dir poco speciale. Sguardi languido, confessioni intimiste e anche il supporto nei momenti difficili contraddistinguono la complicità venutasi a creare tra i due ballerini, al di là degli alti e bassi che i due vivono non solo relativamente al loro rapporto ma anche per via della accesa gara di ballo e le varie prove che lo vede concorrere. Quando é in palio il posto di concorrente al serale di Amici 22, la fase serale TV del talent che prevede un numero chiuso di 15 concorrenti, Megan e Gianmarco vuotano il sacco sulla natura dei loro rapporti, rispondendo così all’interrogativo dei telespettatori che si chiedono quale sentimenti vincolino i due ragazzi.

Accade in occasione della nuova ed ultima puntata pre-serale di Amici 22, con Megan Ria e Gianmarco Petrelli che diventano protagonisti di un gesto romantico. Si tratta di un bacio tra i due ballerini. “Megan e Gianmarco si sono baciati, per la gioia dei fan”, anticipano gli spoiler TV. Un gesto romantico che suggella l’amore che vincola i due ballerini. Ma il particolare romantico non é il solo dettaglio, tra le anticipazioni TV fornite da Superguida TV e Amici news online, che mandano in visibilio i fan del duo di concorrenti di Amici 22.

“Samu e Maddalena sono apparsi molto vicini e complici in puntata. Maddalena avendo ottenuto per prima la maglia ha confortato Samu fino alla fine tenendogli la mano e incoraggiandolo”, fanno sapere inoltre gli spoiler TV di Amici 22, preannunciando non troppo velatamente l’ufficializzazione di un’altra presunta coppia. Quella formata da Maddalena Svevi e Samuele Segreto.

Insomma, così come Uomini e donne anche Amici, tra gli altri prodotti e condotti da Maria De Filippi, si riconfermerebbe uno dei format prolifero dal punto di vista della nascita di storie d’amore.

