Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria rompe il silenzio dopo l’eliminazione

Destano clamore mediatico le eliminazioni di Megan Ria e NDG, decretatasi alla prima puntata del serale di Amici 22, unitamente ai premi conferiti agli eliminati proprio per mezzo del talent. La pluripremiata Megan, in particolare, oltre a quello targato Marlú del valore di 7mila euro in gettoni d’oro ritira un premio in più rispetto a Ndg, ossia una borsa di studio meritata. Una chance che, così come annunciato dalla conduttrice Maria De Filippi subito dopo l’eliminazione consente alla italo cubana di poter frequentare un corso di danza d’oltreoceano, a New York si tratta di una borsa di studio erogata dalla celebre Ailey School di Alvin Ailey, per un percorso formativo della durata di cinque settimane. Una opportunità che Megan apprende con orgoglio e non intenderebbe lasciarsi sfuggire dalle mani Questo, dopo la rinuncia agli studi della danza dovuta alle difficoltà economiche cui ha fatto fronte in passato, vedendosi costretta a lavorare per aiutare la famiglia.

Amici 22, Megan Ria: "Non me lo sarei mai aspettata..."/ L'eliminata vola a New York

Non a caso, in una prima intervista post-Amici 22 concessa ai microfoni di Witty TV, tra le altre dichiarazioni la prima eliminata al serale del rinnovato talent show si dichiara al settimo cielo per il risultato raggiunto del volo che l’attende a New York: Questa cosa della borsa di studio non me la aspettavo mai. Non sto ancora realizzando. Non vedo l’ora di dirlo a mia mamma perchè lei si scioglie. “Questo credo che sia l’inizio di tante cose belle. Questo programma mi ha fatto crescere e capire tante cose di me – fa sapere la ormai ex allieva ballerina protetta di Emanuel Lo, palesandosi grata alla produzione integrale del talent, Raimondo Todaro incluso, l’insegnante di danza che l’ha promossa che lei ha ad un certo punto sostituito con Emanuel Lo al talent -. Tutte le persone che ci sono dietro ci seguono e ci danno modo di esprimerci sempre come vogliamo noi, aiutandoci sempre ad andare per la strada giusta ma senza un secondo fine, solo per noi, e questa è stata una cosa che mi porterò dietro ovunque”.

Maurizio Vandelli su Lucio Battisti/ "Mi denunciano se dico che l'ho scoperto io…"

Insomma, la fase pre-serale di Amici 22, ancor prima dell’upgrade della promozione al titolo di concorrente ammessa al serale del talent, ha segnato in modo importante la vita di Megan. Tanto che con la borsa di studio erogatale della celebre scuola di danza newyorkese ora la Ria potrebbe segnare la svolta, conquistando i consensi degli occhi d’oltreoceano, nel vecchio continente e perché no, anche nel resto del mondo, come accaduto per l’ex Amici 9, Elena D’Amario, impostasi come prima ballerina proprio in America nella compagnia David Parsons.

Megan Ria spegne il pregiudizio

Claudio Lippi: "Non ho più lavorato in tv"/ "Nessuno mi ha mai detto il perché"

La prima reazione a caldo, rispetto alla notizia della eliminazione nella puntata del via al serale di Amici 22, per Megan Ria, é un pianto liberatorio. Uno sfogo che sarebbe dettato dal peso di vedersi costretta a lasciare il tempio degli studi della danza che un tempo le circostanze della vita le negavano. Tanto che nel web c’é chi ora l’accusa di sopravvalutare il suo talento al confronto con gli altri concorrenti in corsa, al punto di palesarsi fortemente provata al momento della sua eliminazione al talent. Ma lei spegne sul nascere il pregiudizio: “Partiamo dal presupposto che quando faccio le cose le faccio per un mio piacere, perchè mi fanno stare bene, non per forza per vincere – Quindi ho fatto il casting ed ho detto ‘devo ballare. Se gli piaccio gli piaccio vado avanti’. E’ iniziato tutto da lì”.

Insomma, Megan Ria assicurerebbe di aver preso parte ad Amici 22 con lo spirito di partecipare per migliorarsi come ballerina attraverso lo studio e non per il mero obbiettivo di vincere, sbaragliando la concorrenza nella danza.













© RIPRODUZIONE RISERVATA