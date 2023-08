Amici 22, Megan Ria: “Sin da piccola ho dovuto arrangiarmi…”/ La confessione, tra luci e ombre

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria torna a raccontarsi: l’intervista rivelatrice

Dopo il successo e la popolarità ottenuti ad Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria torna a raccontarsi svelandosi in toto, anche in un retroscena sull’infanzia. L’occasione che Megan Ria ha di raccontarsi é un intervento concesso a Dimmi di te, web format condotto da Lorella Cuccarini.

In occasione dell’intervento rivelatorio Megan Ria si dichiara felice del debutto televisivo segnato all’edizione di Amici 22 del talent show di Amici di Maria De Filippi, che l’ha vista attivarsi come concorrente ballerina in un “banco di prova” assegnatole dal maestro di ballo Raimondo Todaro: “Quando entri così sei in un limbo. È stata una challenge per me. Mi sono detta: “ci sono, ma voglio rimanere” – fa sapere l’Intervistata-. Era stimolante. Non mi sono mai adagiata. Dovevo dimostrare sempre di più. Avevo la strizza, ma è stato bello. Ansia, ma di stimolo, del voler fate sempre di più”. Ancor prima che cominciasse la fase serale di Amici 22, Megan Ria ha suggellato un cambio di marcia importante nel suo percorso, venendo così tacciata dagli haters di tradimento ai danni di Todaro, per il passaggio nel team di studio capeggiato dall’insegnante Emanuel Lo: “La cosa che mi ha spinto a cambiare? Il compito che mi ha dato Emanuel. Mi sono sentita “io” a 360 gradi. Emanuel ha centrato chi sono. Forse dentro di me l’ho fatto anche un po’ perché mi sentivo molto affine a lui. L’ho capito guardandolo negli occhi. Lo farei altre mille volte. Mi ha portato dei cambiamenti ma delle soddisfazioni”, prosegue la ballerina.

Megan Ria e Gianmarco Petrelli restano inseparabili, dopo Amici 22

Nel corso del percorso di studio della danza intrapreso ad Amici 22, Megan Ria si é ritrovata a fare i conti con gli up and down, che in un certo modo le hanno ricordato i momenti difficili superati in passato: “Momenti difficili, alcuni. Mi sono fatta vedere sempre forte e sicura. Sin da piccola ho dovuto arrangiarmi da sola. Ho avuto momenti di down in cui mi chiudevo in bagno e piangevo. Mi asciugavo e dicevo “sti cavoli, vai”. Sono sensibile, alcune parole, alcuni commenti facevano male. Cercavo di farli scivolare. Mi sento più vulnerabile ora prima mi sentivo pazzesca. Ma è giusto così”.

E non é tutto. Perché sul fronte della vita sentimentale, poi, nell’intervento rivelatorio non mancano le dichiarazioni della ballerina sulla frequentazione intima avviata con il compagno di studio conosciuto ad Amici 22, Gianmarco Petrelli: “Con Gianmarco all’inizio amore e odio. Nessuno di noi se lo aspettava. Con lui mi sono messa a nudo completamente. Un libro aperto. Ci siamo aiutati tanto. Prima di ogni puntata ci stringevamo la mano. Una persona fondamentale per me. Fuori avevo paura… mi chiedevo tante cose. Ora siamo h24 insieme. Ha funzionato molto bene. È una crescita costante che stiamo facendo insieme. Ci siamo tanto”. Con il ballerino e fidanzato, ora, Megan Ria sogna la frequenza ad un corso di ballo e di vivere in pianta stabile insieme a lui a New York. Segno che per i due ex Amici l’amore duri anche oltre lo spazio e il tempo del talent show di Maria De Filippi.

