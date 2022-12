Amici 22, Megan Ria sorprende Gianmarco a Natale/ Crisi d’amore superata?

Megan Ria sorprende Gianmarco Petrelli, dopo la crisi d’amore ad Amici 22

Mentre si avvicina sempre di più il via alla fase serale di Amici 22, nel mezzo delle festività del Santo Natale 2022, il Capodanno e l’Epifania 2023, Megan Ria spiazza tutti con una sorpresa destinata a Gianmarco Petrelli. I due ballerini modern, rispettivamente allieva di Raimondo Todaro e allievo di Alessandra Celentano, hanno avviato una lovestory ad Amici 22, che sta rivelandosi piuttosto turbolenta, soprattutto dal momento che lui ha palesato alla ballerina di volersi concedere una pausa di riflessione dalla loro storia. E mentre i telespettatori attivi via social scommettono che a monte del dietrofront vi sia la vicinanza del ballerino alla new entry ballerina ad Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear, Megan sorprende, in primis Gianmarco, dedicandogli sotto l’albero di Natale 2022 la lettura di una lettera scritta di suo pugno per lui.

Amici 22, Aaron Cenere: arriva la sorpresa di Vasco Rossi/ Le reazioni

La lettera di Megan per Gianmarco, ad Amici 22

“Ciao, non credo che tu ti aspettassi questa lettera, sai che sono molto riservata su di noi. Sei una di quelle persone a cui è difficile non voler bene. Ma volevo solo dirti quanto sono orgogliosa di te e dei risultati che stai raggiungendo. Ti vergogni tanto- legge la ballerina, tra le righe della epistole al ballerino-, ma non ne hai motivo, mi hai fatto conoscere una parte di te che tieni nascosta. So che ti piace fare la parte del duro, ma sotto il sarcasmo e le frecciatine, io vedo solo quel bambino che guardava mille volte i video di Michael Jackson e sognava di fare quello nella vita. Ho visto i tuoi occhi illuminarsi anche dopo una lezione”. Il messaggio di Natale 2022 di Megan Ria a Gianmarco Petrelli, poi, prosegue così ad Amici 22: “Non sai quanto mi fa felice vederti così, ti voglio bene con un goccino di cuore.”

Amici 22, Wax in lacrime per la famiglia/ Il pensiero sotto l'albero commuove

Che da parte di Megan Ria ci sia il tentativo di una riconquista in amore di Gianmarco Petrelli é un’ipotesi non azzardata. Così come probabile é che l’amore tra i ballerini possa trasformarsi in un’amicizia tra due ex. Chissà quale destino, quindi, attende i due concorrenti di Amici 22.

Avete visto cosa è successo nella puntata di oggi di #Amici22? Lo scambio dei regali in casetta, l'incontro di Dardust con i cantanti e… Guardate QUI 👇 https://t.co/tXI7N3WqWp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 23, 2022

LEGGI ANCHE:

Amici 22, si infiamma la sfida bit/ Dardust comunica gli eliminati e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA