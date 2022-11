Amici 22, Megan top: vince lo stage di ballo/ Piccolo G e Federica, amore flop?

Amici 22 di Maria De Filippi: Megan Ria é in ottima forma, mentre Piccolo G e…

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 24 novembre 2022 su Canale 5 e Wittytv, che vede Megan Ria al top e l’amore di Piccolo G e Federica Andreani vivere una battuta d’arresto. La ballerina italo-cubana e pupilla di Raimondo Todaro ad Amici 2022, reduce dalla vittoria della gara di improvvisazione nel ballo ad Amici 2022, si aggiudica uno stage di danza al talent in partnership con Marcello Sacchetta.

L’esperto di danza, mentre é in sala-prove ad Amici 22 con l’italo-cubana, così elogia la ballerina Megan Ria: “Per me non sei corpo di ballo, sei avanti al corpo… sai attirare attenzione, sai tenere il palco. Un grande artista sa dare anche qualcosa in più”. Insomma, non si direbbe azzardata la possibilità che Megan Ria possa rivelarsi la vincitrice della sezione ballo di Amici 22, quando si fa sempre più vicina la fase serale del talent.

Piccolo G e Megan Ria lontani: che succede ad Amici 22?

Nel frattempo, l’amore nato tra Piccolo G e Federica Andreani, nella classe canto di Amici 22, vivrebbe una crisi profonda. All’ennesimo confronto tra i due cantanti conoscenti, Federica Andreani lamenta a Piccolo G che lui non voglia parlarle e di tutta risposta lui motiva l’assenza di dialogo da parte sua: “Parlarti non lo faccio dal momento che non sono ben voluto. Mi passa la voglia”- dichiara il cantante, con la cantante che poi replica-. “Non mi sembra di averti risposto così male, da arrivare a non parlarmi più”. Quindi, Piccolo G spiega da cosa deduce il distacco di Federica Andreani nei suoi riguardi, che provoca il distacco dalla cantante: “Lo capisco dai tuoi comportamenti, basta poco per capire se una persona ha piacere o no… “. Insomma, la frequentazione intima di Federica Andreani e Piccolo G potrebbe essere in crisi d’amore, ad Amici 22, con il sentiment dell’occhio pubblico che sui social scommette in una rottura imminente tra i due cantanti.

Megan ha vinto una delle gare di improvvisazione e ora ha la possibilità di partecipare ad uno stage incredibile con Marcello Sacchetta! #Amici22 pic.twitter.com/yC4ydiRoOP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 24, 2022

L’intesa tra Piccolo G e Federica prosegue tra alti e bassi… #Amici22 pic.twitter.com/5nq3ZZ48w2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 24, 2022













