Amici 22, Mezkal concorrente: il nuovo Grignani?/ “Faccio musica perché…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mezkal accede nella scuola dei talenti: chi é a rischio eliminazione?

Si fa sempre più accesa la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la new entry al talent, Mezkal. Quest’ultimo, nome d’arte Il suo nome d’arte derivante dal messicano “mezcal” (nome del distillato ottenuto dalla pianta dell’agave, ndr), é il cantautore promosso nella scuola dei talenti dall’insegnante di canto Rudy Zerbi, che non esclude la possibile sostituzione del nuovo concorrente con uno tra gli altri allievi Jore, Piccolo G e Aaron Cenere. E non appena avuto accesso ad Amici 22, da bello e tenebroso nonché amante della magica e talento poliedrico in quanto cantautore e musicista Mezkal si presenterebbe come un papabile nuovo Gianluca Grignani della musica made in Italy, ispirato al punk-rock contaminato dal pop.

Chi é il nuovo concorrente di Amici 22

“Il mio rapporto con la musica é nato a dodici anni- racconta di sé in confidenza con la produzione del talent show di Maria De Filippi-, non so perché faccio musica, so solo che mi fa stare bene e mi basta questo”. La presentazione di Mezkal nella scuola dei talenti, poi, prosegue con toni di consapevolezza: ” sento di avere un posto anche io…mi piacerebbe sapere che chiunque mi ascolti capisca di non essere solo… mi sono sentito solo per tanto tempo”, fa sapere poi Mezkal, il cui sogno di fare musica nasce quindi come un’urgenza personale e una vocazione, quella volta all’intrattenimento.

Che Mezkal possa rivelarsi la sostituzione ai danni di uno dei titolari degli allievi pupilli veterani di Rudy Zerbi, al momento, non si direbbe un’ipotesi azzardata. Staremo a vedere quali sorti attenderanno il bello e tenebroso allievo nella scuola di Amici 22 di Maria De Filippi, quando ormai manca sempre meno al via al serale del talent show di Canale 5.

