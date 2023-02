Amici 22, Mezkal é il nuovo concorrente: “Suono da piccolo”/ L’affondo di Piccolo G

Amici 22 di Maria De Filippi, Mezkal é il nuovo concorrente voluto da Rudy Zerbi

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con l’ingresso nella scuola di Mezkal, che intanto riceve l’affondo di Piccolo G. Quest’ultimo insieme agli altri allievi di Rudy Zerbi, Aaron Cenere e Jore sono a rischio eliminazione al talent show, dal momento che l’insegnante di canto al talent minaccia una sostituzione tra i suoi pupilli con il nuovo concorrente, per una selezione dei talenti da promuovere alla fase serale di Amici 22. Fase, che presumibilmente in partenza nella primavera 2023 di Canale 5, decreterà il nuovo vincitore del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Lo stesso nell’edizione di Amici 21 lo scorso anno sfornava il fenomeno POP LDA, che é reduce dal debutto al Festival della canzone come il Big più giovane di Sanremo 2023. Ma chi é Mezkal, possibile concorrente al serale di Amici 22. Al momento del suo ingresso nella casetta che accoglie i talenti di Amici 22, con il suo fascino di bello e tenebroso il diciottenne Mezkal si presenta come un umile talento poliedrico che non ostenterebbe le sue capacità, mentre tra le mura della scuola, Piccolo G lo attacca, sentendosi messo a rischio eliminazione per la new-entry.

Mezkal fa ingresso nella casetta di Amici 22

“Suono male il piano, la batteria e il basso …arrangio principalmente-fa sapere di sé Mezkal ai compagni di avventura, in occasione delle presentazioni in di rito tra le parti, nella classe- ho iniziato a suonare da appena adolescente, sono stato rock ‘n roll con imprinting punk”. Particolarmente incuriosita dalla capacità di suonare strumenti di Mazkal si direbbe l’eterna prima in classifica della classe canto, Angelina Mango. Questo, mentre Piccolo G dichiara di sentirsi più valente come talento e in quanto cantautore della new entry. Che proprio Piccolo G possa rivelarsi il possibile nuovo eliminato ad Amici 22, per l’ingresso di Mazkal?

