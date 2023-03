Amici 22, NDG attacca Rudy Zerbi: “Faccia inca**ata, che ti ho fatto?”/ Eliminato?

Amici 22 di Maria De Filippi, NDG riceve la comunicazione di una convocazione: é eliminato prima del via al serale?

Mentre il serale di Amici 22 si fa vicino, NDG viene convocato da Rudy Zerbi e il motivo é presto detto. Nel mezzo della fase di selezione dei 15 concorrenti della fase serale di Amici 22, che é in partenza il 18 marzo 2023 con la prima puntata in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Rudy Zerbi convoca Niveo per un’interrogazione inaspettata. La convocazione avviene ai fini di una valutazione ad personam per NDG, da parte di Rudy Zerbi, quando per un posto al serale di Amici 22 diviene ora requisito essenziale la colleggialità dei professori di ruolo rispetto alla promozione all’upgrade di concorrente seralista.

“Mi ha fatto cantare e faceva le facce… ci sta… mi dispiace che abbia la faccia inca**ata -lamenta quindi NDG dell’esaminatore Rudy Zerbi al rientro nella casetta dei talenti, dopo la convocazione -che ti ho fatto di male per aver quel modo arrabbiato? Ci sta… non gli piaccio…”.

L’accusa non troppo velata avanzata contro Rudy Zerbi

Insomma, secondo l’accusa non troppo velata di NDG, Rudy Zerbi peccherebbe di una mancata imparzialità nei suoi riguardi. Che l’allievo cantautore di Lorella Cuccarini sia, quindi, a rischio eliminazione, ad Amici 22? Mentre le anticipazioni TV danno NDG tra i 15 concorrenti promossi all’upgrade di seralista, c’é chi intanto -tra i telespettatori attivi online- sarebbe pronto a scommettere che “a Rudy piacerebbe tanto avere un Nunzio nella squadra” e che il talentscout si palesi avverso al pupillo della collega insegnante Cuccarini, perché temerebbe il giovane al confronto con i suoi pupilli, Aaron Cenere e Piccolo G.

I professori continuano ad incontrare alcuni allievi degli altri insegnanti… Per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22, clicca qui 👇 https://t.co/UUCvNjn7oF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 8, 2023













