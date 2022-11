Amici 22, NDG in crisi: “Mi sento brutto”/ Aperti i casting: Ludovica eliminata?

Amici 22 di Maria De Filippi, Ludovica Marchese teme l’eliminazione: che succede con Emanuel Lo?

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 25 novembre 2022 su Canale 5 e Mediaset infinity, che vede NDG e Ludovica Marchese finire in preda ad una situazione di down. Il motivo alla base del momento difficile per il cantautore e la ballerina? L’allievo di Lorella Cuccarini si sente sottovalutato e non riesce a sostenere il peso dei pregiudizi sul suo conto, mentre la ballerina finisce in preda al panico alla notizia che vede il mentore Emanuel Lo aprire dei nuovi casting, ad Amici 22.

“Ho chiesto alla produzione di effettuare un casting speciale e valutare il piazzamento in classifica dei miei allievi nelle varie gare di ballo, per dei provvedimenti”, fa sapere il maestro Emanuel Lo in un videomessaggio indirizzato alla classe di ballo, in particolare agli allievi ballerini Maddalena Svevi, Samuele Segreto, Ludovica Marchese.

Proprio quest’ultima, ballerina di hip hop, sembra palesarsi come la più preoccupata tra gli allievi di Emanuel Lo, rispetto all’ipotesi che il maestro stia valutando una possibile sostituzione tra i suoi allievi: “Sta pensando ad una sostituzione e io sono quella più a rischio”, ipotizza la ballerina di hip hop, in confidenza con il resto della classe di Amici 22. Ma non é tutto.

NDG in balia di una crisi: il motivo

A vivere una fase sottotono, piuttosto complessa, per la quota canto, ad Amici 22, é anche NDG. Nonostante il suo inedito Fuori stia imponendosi come uno dei brani di Amici in Top10 nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia, il cantautore e allievo di Lorella Cuccarini non manda giù il peso della sovraesposizione mediatica, ovvero l’altra faccia della medaglia della popolarità, che in contrapposizione al successo vede fare da padroni la competizione e le critiche unite ai pregiudizi: “Sento la gente cosa dice di me, non mi piace e mi sento non preso seriamente. A parte alcune persone con cui ho un rapporto stretto, normale, é selezione naturale, spesso mi sento dire battute per il mio modo di stare sulle nuvole, di comportarmi nel mio mondo. Magari gente che non si interessa a conoscermi meglio, mi fa sempre la battuta. Io per la prima volta mi sento brutto“, é testualmente lo sfogo del cantautore di Fuori.

Che, a fronte della crisi che vivono, NDG e Ludovica Marchese possano rivelarsi tra i prossimi eliminati di Amici 22?

Nel frattempo, si preannuncia una nuova puntata domenicale di Amici 22 all’insegna dell’alta tensione…











