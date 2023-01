Amici 22, NDG minaccia il ritiro: rinuncia al serale?/ “Mi sento svalutato, non é…”

Amici 22 di Maria De Filippi, NDG si ritira? Lo sfogo del cantautore

S’infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi con NDG che, ad un passo dal via al serale, minaccia il ritiro dal talent. La minaccia di addio al talent show di Canale 5 si registra nel daytime di Amici 22 datato 30 gennaio 2023, con il cantautore allievo di Lorella Cuccarini che si dichiara stufo, ormai, di sentirsi il fanalino di coda tra i cantanti in corsa nel circuito canto per il montepremi del talent show di Canale 5. Il giovane, reduce dal rilascio degli inediti Fuori e Perdonami, ad Amici 22 di Maria De Filippi, minaccia il ritiro, ad un passo dal serale del talent show, anche per effetto della messa in discussione del suo talento che sostiene di subire da parte dei compagni di classe.

Oltre a non spiccare, nel circuito canto, relativamente ai dati di ascolti in streaming degli inediti all’attivo sulla piattaforma musicale Spotify Italia, NDG figura ultimo nella classifica di gradimento stilata dai compagni. Così, in uno sfogo condiviso in confidenza con i compagni di studio, palesa tutto il malcontento.

“Ultimo nella classifica ..-esordisce provato NDG e a fargli eco é Niveo-, e io penultimo, ti capisco più di tutti…’. Il cantante, poi, aggiunge: “cosa che mi dà più fastidio é il non essere stimato… me ne voglio andare non é un luogo che io chiamo casa… non mi sento apprezzato”. Lo sfogo del possibile preannunciato ritirato si estende poi in confidenza con Aaron Cenere e Wax, che quindi ammette all’amico in difficoltà che “non saprei neanche come aiutarti” . Per Wax, resta a discrezione di NDG valutare se sia nel suo caso giusto o no abbandonare il talent show ad un passo dal serale.

Aaron Cenere motivatore per NDG: il web promuove la solidarietà tra Amici

Aaron Cenere supporta Nunzio, come a volerlo convincere di restare ad Amici 22, tanto che il pubblico TV attivo via web nomina il biondo come il motivatore che tutti vorrebbero avere: ” Fai bella musica, sei una brava persona… vai avanti… hai sbagliato la canzone…eh sti ca**i!”, é il supporto del biondo al moro. Quale sarà la scelta finale di NDG?

Eleonora e la decisione del maestro Todaro, Maddalena e Megan vengono convocate in studio, un momento di crisi per NDG, Paky si racconta ad Angelina e… Cliccate qui per rivedere la puntata di oggi 👇 https://t.co/H3jtayv2hb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2023













