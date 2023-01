Amici 22, NDG: Perdonami é il nuovo inedito/ “Parla di un…”

Amici 22 di Maria De Filippi, NDG schiera alla gara inediti Perdonami…

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la nuova gara inediti che vede, tra i concorrenti in corsa, NDG schierare Perdonami. Quest’ultimo é il nuovo inedito, il secondo lanciato al talent show di Canale 5, da NDG, cantautore allievo di Lorella Cuccarini al talent di Canale 5. La partecipazione di NDG alla nuova gara inediti targata Amici 22 rappresenta una sorta di rinascita per lo stesso cantautore, ma anche una forma di redenzione, artistica e personale. Questo, rispetto alla sfida che lo ha visto a rischio eliminazione come provvedimento disciplinare subito al talent, per effetto del Capodanno 2023 choc di cui é diventato protagonista, nella casetta che accoglie i talenti di Amici. Un “fatto grave” di cui si sono resi responsabili sei allievi del talent, tra cantanti e ballerini, tra cui NDG, e che -seppur censurato in tv- ha dato vita alla teoria web dai sedicenti dettagli scioccanti, “noce moscata”. Ma di cosa parla Perdonami, la canzone a prima firma NDG, dalle sonorità Urban-pop?

Amici 22, gara inediti: Cricca schiera Se mi guardi così/ "É nata d'estate.."

NDG canta Perdonami e incanta: cosa succede dopo il Capodanno choc?

Incalzato sul rilascio dell’inedito da Maria De Filippi, rispetto alla sua partecipazione alla gara inediti di Amici 22, NDG fa sapere: “parla d’amore, del valore che si dà ad una persona solo quando la si perde”. Insomma, Perdonami vuole essere un mero “mea culpa”. E, intanto, schiere di telespettatori attivi sui social si dicono stregati dalle sonorità di Perdonami, che sembra strizzare l’occhio alle bop d’oltreoceano. Che NDG possa rivelarsi un nuovo idolo della Generazione zeta, nonostante il caso del Capodanno choc ad Amici? Ai fruitori di musica, l’ardua sentenza.

Amici 22, gara inediti: vince la re-entry Cricca/ Premio: Se mi guardi diventa video

Vota “Perdonami” di NDG tramite SMS al numero 477.000.1 indicando il suo nome o 06, tramite APP wittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web https://t.co/zUOEGWVpl8 o tramite smart TV abilitate #Amici22 pic.twitter.com/dHT8NuutJu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 23, 2023

Nel frattempo, si infiamma il caso “noce moscata” con una nuova teoria web, secondo cui il fratello di Wax, il più discusso tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, Pietro, potrebbe candidarsi ad un banco di canto al talent show di Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Cricca lascia la fidanzata prima della re-entry/ "Forzare le cose non ha.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA