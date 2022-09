Amici 22, NGD ha un debole per Rita Danza?/ Il flirt nella guerra Cuccarini-Celentano

Amici 22 di Maria De Filippi, NDG si conferma allievo protetto di Lorella Cuccarini: la squadra di appartenenza

Il secondo appuntamento di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 25 settembre 2022, vede tra gli altri artisti tra i 19 allievi concorrenti del talent, NDG al secolo Nunzio Di Girolamo confermarsi come un elemento della squadra capeggia da Lorella Cuccarini oltre che come protagonista di un gossip rosa con Rita Danza. Alla prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, Nunzio Di Girolamo in arte NDG si è conquistato la promozione al talent di Canale 5, Amici 22, con il consenso della professoressa di canto Lorella Cuccarini, dopo il conseguimento del disco d’oro certificato FIMI per il singolo rilasciato nel marzo 2019 e ancor prima dell’accesso nella scuola, Panamera. E, così come emerge dal daytime di Amici 22, al nuovo appuntamento tv NDG si conferma allievo protetto sotto l’ala della mentore Lorella Cuccarini, ma non è solo per la sua conferma del team di appartenenza che il cantautore rap catalizza l’attenzione generale su di sé.

In occasione della sua partecipazione alla prima puntata di Amici 22, NDG si è reso protagonista di un endorsement in favore della ballerina classica Rita Pompili in arte Rita Danza –come lui promossa al talent come candidata alle selezioni del talent, ma dalla competitor della mentore Cuccarini, Alessandra Celentano- il che ora infiamma il gossip secondo cui tra i due giovani “competitor” possa esservi un flirt in corso.

NDG ha un debole per Rita Danza, ballerina pupilla di Alessandra Celentano?

Al termine dell’esibizione di debutto di Rita Danza ad Amici 22, NDG ha dal suo canto avanzato una serie di complimenti alla ballerina classica, lasciando intendere a molti, in particolare tra i telespettatori, di essere rimasto piacevolmente colpito dalla modern dancer, che di lì a poco sarebbe poi diventata la scelta pupilla di Alessandra Celentano.

Che NDG e Rita Pompili in arte Rita Danza possano rivelarsi i protagonisti di un’amicizia speciale e/o un flirt top-secret nata/o ancor prima del debutto dei due giovani ad Amici 22? Nel frattempo, i neonati fandom dei due giovani sono curiosi di scoprire come evolverà il percorso formativo e personale dei beniamini..

