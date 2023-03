Amici 22, Niveo convocato: eliminato e non al serale?/ L’accusa a Rudy Zerbi

Amici 22 di Maria De Filippi, Niveo é eliminato prima del via al serale? Arriva la convocazione e…

Mentre il serale di Amici 22 di Maria De Filippi é dietro l’angolo, Niveo viene convocato da Rudy Zerbi e insorge, così, uno scontro tra le parti. E il motivo é presto detto. A dare inizio allo scontro é Niveo, dal momento che si sente ingiustamente preso di mira dall’insegnante di canto a lui avverso. Che il giovane sia, quindi, a rischio eliminazione é più che probabile. Per la chance di accesso alla fase serale dello show dei talenti diviene requisito essenziale, per gli allievi ballerini e cantanti, che si ottenga la colleggialità dei professori di ruolo favorevoli ad un’umanità all’ammissione all’upgrade di concorrente seralista. E proprio ai fini di una valutazione, per la selezione dei 15 concorrenti previsti al serale di Amici 22, Rudy Zerbi convoca Niveo ad un’interrogazione inaspettata nel canto. Una prova che si rivela stranamente fugace per l’allievo di Lorella Cuccarini.

“Se vuoi marcare il piede e mi vuoi cacciare…-attacca quindi Zerbi, Niveo, al rientro dalla convocazione nella casetta che accoglie i talenti allievi della scuola più amata dagli italiani -, é una cosa personale… che tu mi faccia cantare per i soli dieci secondi… mi aspettavo una canzone intera come prova, con la possibilità di mostrarti che io sia migliorato…”.

Niveo accende lo scontro con Rudy Zerbi

Insomma, in confidenza con i compagni di studio, ad Amici 22, Niveo sostiene che Rudy Zerbi non sia imparziale e che faccia il possibile per metterlo in difficoltà nella competizione dei talenti: “cosa gli ho fatto di male…evidentemente c’ho troppi capelli! – prova a scommettere tra il serio e il faceto contro il talentscout, per poi rincarare la dose- penso che non mi può vedere”. E ad appoggiarlo, facendogli eco sono i compagni di studio protetti sotto la stessa ala della mentore, insegnante di canto, Lorella Cuccarini, Cricca e NDG. In particolare Cricca sostiene che Rudy Zerbi sia intollerante all’intero trio di colleghi allievi.

Ma non é tutto. Perché anche Arisa convoca Niveo per l’interrogazione. Questo, mentre lo spoiler TV dà Niveo tra gli ultimi due eliminati nel pre-serale di Amici 22 di Maria De Filippi, contro le aspettative dei fan del giovane cantautore.

