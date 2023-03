Amici 22, Niveo e Benedetta eliminati e fuori dal serale/ De Filippi offre un lavoro

Amici 22 di Maria De Filippi, Niveo e Benedetta Vari sono eliminati dal serale: che succede all’ultima puntata del pre-serale?

La nuova ed ultima puntata del pre-serale di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 12 marzo 2023, vede Niveo e Benedetta Vari decretati come eliminati. Così come preannunciato dagli annessi spoiler TV di Superguida TV e Amici news, il cantautore e la ballerina non sono tra i 15 concorrenti confermati al serale di Amici 22, fase TV del talent Mediaset in partenza il 18 marzo 2023 con la prima puntata. Così come si registra alla puntata epilogo dell’appuntamento domenicale di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, sulla scia delle annesse contestazioni social delle eliminazioni mosse dai fandom dei due eliminati, si registra una sorpresa inaspettata. In puntata Maria De Filippi registra insieme a Benedetta Vari un momento ad alto tasso di emozioni. La conduttrice TV porge la proposta per un contratto di lavoro alla ballerina latinista, ormai fuori dalla competizione dei talenti di Amici 22.

“Se ti va, non sei al serale Benedetta, ma puoi continuare a vivere con loro -fa sapere alla latinista la produttrice e conduttrice

TV, offrendo alla giovane la chance di soggiornare nella casetta dei concorrenti ammessi al serale e nel ruolo di ballerina professionista in ausilio nel team capeggiato da Raimondo Todaro – e ti faccio un contratto come ballerina”. Quindi, la conduttrice prosegue la sua offerta di lavoro: “E il lavoro che hai fatto in queste settimane con Mattia Zenzola lo prosegui finché lui sarà al serale”. Insomma, Benedetta Vari é chiamata al ruolo di ballerina professionista in aiuto di Mattia Zenzola, nel team concorrente nella sfida a squadre di ballo e canto prevista al serale di Amici 22, in divenire, capeggiato da Raimondo Todaro in rappresentanza della quota ballerini.

Le reazioni al contratto di lavoro offerto da Maria De Filippi

Benedetta Vari, tra le lacrime, si palesa a dir poco entusiasta di poter prendere parte al serale di Amici 22, in un ruolo centrale. Le reazioni dei telespettatori? Fioccano i commossi consensi, nel web, tra le reaction dei telespettatori attivi via social rilasciate sotto il post del momento TV condiviso dall’account di Amici attivo su Instagram. E in particolare si evince il sentiment predominante di chi, tra gli internauti, si dice commosso per il gesto di Maria De Filippi. Questo, dal momento che in passato Benedetta si era vista costretta a rinunciare al lavoro e ad uno stop dalla danza, per venire in aiuto della madre, a cui era stata diagnosticata una malattia.

