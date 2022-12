Amici 22, Niveo eliminato? Ultimo classifica canto/ Lorella, lite furiosa con Rudy

Amici 22 di Maria De Filippi, Niveo é ultimo nella classifica canto

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 12 dicembre 2022, che vede tra le novità Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini scontrarsi duramente, per via di Niveo. Il cantautore allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 22 é finito in fondo, come ultimo classificato, nella classifica parziale di canto stilata dalle giudici Emma Marrone e Rebecca Staffelli di Radio105 alla nuova puntata dell’11 dicembre, e intanto Rudy Zerbi ora chiede alla produzione di Amici 2022 la sostituzione dell’ultimo classificato nella classifica generale. Seguendo la proposta di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi chiede l’eliminazione immediata dell’ultimo nella classifica generale di canto, che é data dalla media dei voti che gli allievi cantanti hanno ricevuto nelle varie gare domenicali. L’ultimo, anche nella classifica generale, é Niveo, che per Zerbi dovrebbe lasciare la scuola, ma contraria si dichiara prontamente Lorella Cuccarini, che si scaglia contro il talentscout sostenendo l’allievo.

Lorella Cuccarini vs Rudy Zerbi: esplode lo scontro ad Amici 22

“Ciao ragazzi – dichiara Rudy alla convocazione degli allievi e il resto del corpo docenti- ho visto quello che ha deciso di fare la Celentano, unendo le classifiche e ho ritenuto giusto fare la stessa cosa. Ritengo che tu Niveo abbia avuto più di un’occasione per dimostrare il tuo talento”. Niveo si difende, ammettendo di aver riscontrato nell’ultimo periodo dei problemi tecnici nelle varie gare, soprattutto dovuti all’ascolto delle basi, per poi aggiungere di essere a lavoro per la risoluzione degli stessi: “Ho chiesto di fare più soundcheck”. Per Rudy Zerbi l’ultima posizione nella classifica generale é indice del fatto che Niveo non meriti il banco di Amici 2022, ma per Lorella Cuccarini i voti dei giudici esterni e la media degli stessi non fanno l’artista: “I dati non sono solo questi delle classifiche interne. Gli indicatori sono anche altri”, sentenzia Lorella Cuccarini. E il riferimento é, evidentemente, anche agli ascolti in streaming su Spotify Italia, che vedono Niveo posizionarsi, con l’inedito Scarabocchi, nella Top10 della playlist Generazione zeta. Tuttavia, oltre il margine di ripresa che Niveo registra nell’ultimo periodo rispetto al lavoro affrontato per la risoluzione dei problemi, Lorella Cuccarini si aspetta di più dall’allievo, di sicuro maggiore autostima: “o cominci a crederci, oppure non aspetto che ti mettono in sfida i prof e se trovo una persona pronta a sostituirti, procederò”.

Nel frattempo, continua a far rumore la promozione di LDA a Sanremo 2023, dopo il successo che il 19enne ha raggiunto ad Amici 21.

La prof Cuccarini ha sempre sostenuto Niveo nel suo percorso nella scuola di #Amici22 ma ora più che mai vuole vedere da lui un cambiamento di rotta mentale! pic.twitter.com/gXvrNGEqrZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 12, 2022





