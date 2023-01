Amici 22, Niveo rischia l’eliminazione?/ Debutta al Capodanno Rtl 102.5 e Radio Zeta

Amici 22 di Maria De Filippi, Niveo debutta al Capodanno Big & Bang

Niveo é tra gli allievi di Amici 22 di Maria De Filippi più a rischio eliminazione, nell’attesa che anticipa il ritorno in TV del talent di Canale 5, e intanto segna il debutto al Capodanno radiofonico di Rtl 102.5 e Radio Zeta. Il cantautore e allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 22 rischia il banco di studio del canto. Questo, per essere risultato ultimo nella classifica di canto, che viene stilata periodicamente al talent da esperti musicali. Tuttavia, al contest tra gli inediti dei cantanti concorrenti di Amici 22 , indetto da Radio Zeta sul sito web Rtl.102.5 play, Niveo ha sbaragliato la concorrenza, consacrandosi vincitore della Battle radiofonica con il brano Scarabocchi. Un trionfo che gli ha permesso di debuttare sul palco del Capodanno musicale in onda a reti unificate di Radio Zeta e Rtl 102.5, l’evento radiofonico di benvenuto al nuovo anno 2023. Per l’occasione, il cantautore dai ricci grigi ha presentato sul palco l’inedito pubblicato nella sua corsa ad Amici, dal titolo Scarabocchi. Un’esibizione che segna il debutto del giovane in un evento extra-Amici, mentre incombe su di lui il rischio eliminazione dal talent.

Amici 22, Niveo eliminato?/ La star TikTok, Valeria Mancini, minaccia il banco

Valeria Mancini elimina Niveo?

Oltre all’ultimo posto in classifica, al talent, rappresenta per lui una minaccia anche la candidatura al banco di canto della cantante e webstar su TikTok, Valeria Mancini. La giovane é fortemente voluta ad Amici 22 dalla stessa insegnante di canto di Niveo, Lorella Cuccarini. E solo al rientro tra i banchi post-Epifania 2023, verrà stabilito se Valeria sia idonea ad occupare un banco di canto ad Amici 22, e per Niveo si fa avanti l’ipotesi che lo vedrebbe scalzato dalla tiktoker a fronte di una sostituzione ad eliminazione. Quali sorti, quindi, attendono ad Amici 22, Niveo, nel nuovo anno 2023? Nel frattempo, insieme a lui anche la sua amata Rita Danza rischia grosso al talent di Maria De Filippi.

Amici 22, Angelina Mango si unisce con Rita Danza/ Le reazioni al Capodanno in musica

L’esibizione di Niveo, a Verona, ieri sera per RTL 102.5 e Radio Zeta per la notte di capodanno ⭐️🔥#Amici22 pic.twitter.com/XD96hSXw8C — AMICI NEWS (@amicii_news) January 1, 2023

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Rita Danza eliminata?/ Bissa con Cricca, al Capodanno in musica e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA