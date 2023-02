Amici 22 non va in onda oggi 27 febbraio: salta la registrazione 5 marzo?/ É polemica

Amici 22 non va in onda come Uomini e donne: che succede con i funerali Ciao Maurizio, nella programmazione tv?

Lo speciale TV Ciao Maurizio, dei funerali solenni di Maurizio Costanzo, sostituisce Uomini e donne e Amici 22 di Maria De Filippi nella programmazione Mediaset, del 27 febbraio 2023 e infiamma la polemica web. In questi giorni segnati dal lutto per la morte della mente-icona più rivoluzionaria che la storia della Comunicazione made in Italy ricordi, Maurizio Costanzo, c’é chi via social -tra i telespettatori delle reti TV Mediaset – contesta lo slittamento a data da destinarsi dei programmi prodotti da Fascino (fondata tra i suoi fondatori dai consorti Maurizio Costanzo e la conduttrice TV Maria De Filippi), quali in particolare C’é posta per te, Uomini e donne e Amici 22. E la contestazione generale vede ora scontrarsi con la larga compagine di pubblico TV che invece invita al rispetto della scelta di casa Mediaset. Quella dello stop alle popolari trasmissioni nel lutto seguito alla morte di Maurizio Costanzo, di cui si é data notizia il 24 febbraio 2023. E non é tutto. Perché si solleva, via web, anche l’ipotesi formulata dai telespettatori che i programmi di Fascino sia destinati ad uno stop più lungo, anche per almeno una settimana, di pausa dalla programmazione nei palinsesti Mediaset e in particolare in chiaro tv su Canale 5.

Biagio Di Maro, dopo Uomini e donne lo sbarco su TikTok/ Esplode la polemica

Da qui, quindi, nasce l’interrogativo di chi si chiede se possano saltare di una settimana, quella corrente, le attese registrazioni della nuova puntata di Amici 22, la cui messa in onda é prevista per il 5 marzo 2023 su Canale 5. “Che vita sarebbe senza i programmi della De Filippi, vi prego”, si legge, intanto, tra i commenti del thread social alimentato da un video virale del momento su TikTok- “Maria, Maurizio non vorrebbe che tu smettessi… ne sono sicura”, “Maria non ci abbandonare, abbiamo bisogno di te”.

"Maria De Filippi triste, magra e provata"/ Littizzetto: "Mi viene da piangere..."

Amici 22 dà lo stop alle registrazioni TV? L’ipotesi nel mezzo della polemica web

Dato lo slittamento della puntata domenicale del 26 febbraio 2023, Amici 22 potrebbe non essere registrato per almeno una settimana, e andare in onda il 5 marzo con le ultime registrazioni non trasmesse . Questo, consentendo alla produzione del talent, inclusa la conduttrice rimasta vedova di Costanzo, uno stop dal lavoro nel lutto per la morte dell’indimenticabile re del talk show. Lo scorso 2022 il Maurizio Costanzo Show, titolato con il nome del pioniere del talk show made in Italy, chiudeva i battenti consacrandosi come il programma TV più longevo di sempre, e così Maurizio Costanzo giungeva al quarantennale dall’esordio nel piccolo schermo con lo storico format.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, perché non é in onda il 27 febbraio?/ I funerali Ciao Maurizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA