Amici 22, non va in onda. Perché?/ Due giorni di stop, torna il 2 novembre

Oggi, lunedì 31 ottobre, e domani, martedì 1° novembre, non andrà in onda il consueto appuntamento con il day time di Amici di Maria De Filippi, settimanalmente in programma dal lunedì al venerdì dalle 16.10 alle 16.40. Oltre al talent show di Canale 5 saltano anche Uomini e Donne e la soap opera Una vita. La programmazione Mediaset, nei giorni 31 ottobre e 1° novembre, sarà così strutturata: dalle 13:40 alle 14:05 andrà in onda Beautiful, dalle 14:05 alle 16:05 ci saranno due film; dalle ore 16:05 alle 16:20 ci sarà l’appuntamento con la fascia quotidiana del Grande Fratello Vip; triplo appuntamento con la soap Un altro domani, che andrà in onda dalle 16:20 alle 17:25. L’appuntamento con il day time di Amici 22 tornerà regolarmente in onda mercoledì 2 novembre alle 16.10 su Canale 5.

Domenica 30 ottobre è andata in onda la settimana puntata dello speciale domenicale di Amici 22. Nel corso della puntata ci sono state le prime due eliminazioni. Asia, l’allieva che era di Raimondo Todaro e che poi è passata sotto la supervisione dei ballerini professionisti Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi, è stata definitivamente eliminata dal programma a seguito del televoto aperto a fine della scorsa puntata. È stato po il turno di Andre, mandato in sfida immediata da Rudy Zerbi nel mezzo della gara cover: il ragazzo è stato eliminato e al suo posto è entrato nella scuola Ascanio. Samuel è arrivato ultimo nella gara di ballo e rischia l’eliminazione. Gianmarco, invece, si è salvato da una sfida immediata in cui è finito dopo non essere riuscito a completare un compito assegnatogli da Raimondo Todaro.

