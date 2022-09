Amici 22, ospiti 1^ puntata/Luigi Strangis torna con la coppa, Can Yaman dà le maglie

Amici 22, Can Yaman e Luigi Strangis tra gli ospiti Mediaset della prima puntata: le anticipazioni TV del 18 settembre

Manca poco al via alla messa in onda della nuova edizione di Amici di Maria Filippi, Amici 22 – in partenza alle ore 14:00 il 18 settembre 2022- e intanto le annesse Anticipazioni TV fornite da Amici news svelano i grandi ospiti vip attesi al suono della campanella al rinnovato talent, tra cui Luigi Strangis, reduce dalla vittoria finale di Amici 21.

Il cantautore di Tienimi stanotte, che, alle prime registrazioni del rinnovato Tu sì que vales ha ritirato la certificazione di disco d’oro FIMI per l’album d’esordio Strangis, consegnatogli da Maria de Filippi (prossimamente in TV) torna sul palco di Amici di Maria De Filippi alzando con sguardo fiero la coppa della vittoria conseguita nella scuola che lo ha reso celebre agli occhi del grande pubblico del piccolo schermo e che gli ha permesso di confrontarsi con i giovani talenti -come lui- molto amati dalla Generazione Zeta -tra cui gli ex allievi LDA, Albe, Alex e Sissi- e le altre generazioni. Ma non solo. Luigi canta ad Amici 22 il nuovo singolo apripista del secondo album in arrivo, Stai bene su tutto, tornando a sorprendere i fedeli fan. E le sorprese in formato ospiti speciali guest star in carne ed ossa non sono finite, per ciò che concerne il primo appuntamento TV di Amici 22.

Tra gli altri, il divo turco, reduce dal premio come miglior interprete sulla scena internazionale – Filming Best Italy Movie International Award – al Festival del Cinema di Venezia, Can Yaman, presenterà la nuova fiction prodotta da RTI con Lux Vide per Mediaset, Viola come il Mare, in partenza su Canale 5 dal 30 settembre 2022. Un’ospitata che manda in visibilio il pubblico di Amici 21, in particolare le fan più accanite del sexy e tenebroso turco, atteso anche alla prima puntata di Verissimo in coppia con Francesca Chillemi per il lancio della fiction che li vede protagonisti nei rispettivi ruoli dell’ispettore capo Francesco Demir e la giornalista affetta da sinestesia, Viola Vitale.

Sempre tra gli ospiti Amici 22, torna in casa Mediaset Alessia Marcuzzi, dopo l’addio all’azienda di produzione TV facente capo a Piersilvio Berlusconi di un anno fa , il travolgente e controverso duo comico Pio e Amedeo. E ancora, ospiti di Amici 22, al primo appuntamento della rinnovata scuola di Canale 5, Salvatore Esposito attore celebre per il ruolo di Genny Savastano in Gomorra, l’attore Leonardo Pieraccioni , lo storico ed iconico direttore artistico del serale di diverse edizioni di Amici, Beppe Vessicchio, lo scrittore Roberto Saviano, l’attore Christian De Sica.

Gli ospiti figuranti alla prima di Amici 22 conferiranno ai 19 allievi ammessi alla scuola di Canale 5, incluso il ritirato da Amici 21 Mattia Zenzola -nella fase di formazione della classe – le rispettive maglie di accesso alla casetta dei talenti, che li ospiterà nel corso dei prossimi mesi che anticipano la fase serale del talent show fino alla finale. Can Yaman assegna 4 maglie, Alessia Marcuzzi 3 maglie: ciascun ospite si presenta in studio con una scatola contenente le maglie di accesso ad Amici 22. Che il divo turco abbia insignito il maggior numero di allievi? Lo scopriremo solo guardando Amici 22!











