Amici 22, Paky: che succede con Maddalena Svevi, dopo l’accusa choc?/ “Sono io che..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Paky Brunetti chiarisce sui rapporti con Maddalena Svevi

É uno degli eliminati di Amici 22 di Maria De Filippi, ad un passo dal serale del talent, Paky Brunetti, che intanto rompe il silenzio su Maddalena Svevi. Se il ballerino di hip hop é tra gli eliminati, la ballerina modern é invece promossa, tra i talenti ballerini e cantanti candidati per un posto alla fase TV serale, nell’ambito della competizione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E a seguito dalla sua uscita di scena da Amici 22, Paky Brunetti registra un’intervista post-talent show, ai microfoni di MondoTV24 e a cura di Lorenzo Pugnaloni. Occasione in cui il giovane di Napoli si racconta incalzato -tra le altre curiosità e i quesiti generali sul suo conto -senza lesinare alcuna dichiarazione, neanche su Maddalena Svevi. Tra i due, nel mezzo del percorso di studio della danza condiviso, ad Amici 22, nasceva una forte complicità culminata poi con un’accusa del giovane , che dava alla bionda della “maneater”. Ossia della “mangiatrice di uomini”, per la condotta sospetta di ammiccare a qualsivoglia presenza maschile tra le mura della scuola più spiata d’Italia.

Il che accadeva dopo la lovestory della ballerina chiusa con Mattia Zenzola, talento nel circuito ballo e sempre come lei promosso al serale, nella puntata datata 12 marzo di Amici 22.

Ma come sono i rapporti tra Paky e Maddalena Svevi, al di là della uscita di scena del ballerino dal talent stabilita dalla maestra di danza Alessandra Celentano? “Tra me e Maddy una semplice amicizia- fa sapere dal suo canto in una verità svelata, sulla sua posizione, Paky- sono io che ho frainteso e poi con il chiarimento mi sono scusato con lei”. Insomma, Paky avrebbe mal interpretato la vicinanza di Maddalena, traducendola in una serie di avances spudorate di una “femme fatale”.

Paky svela dei retroscena sulla conoscenza con Maddalena Svevi, dopo Amici 22

Ma non é tutto. Perché in esclusiva assoluta l’ex Amici 22 svela, inoltre, di essersi scambiato un saluto con Maddalena Svevi, dopo la decretazione della sua eliminazione dal talent. Un momento, quello dell’addio alla scuola, dove ai suoi occhi lei si palesava dispiaciuta per lui: “Ci era visibilmente rimasta male per la mia eliminazione… siamo rimasti in buoni rapporti”, assicura quindi Paky Brunetti, nell’intervento che conferma la pace raggiunta con Maddalena Svevi.

E chissà se la conoscenza avviata in TV possa proseguire dopo Amici 22, tra i due giovani dagli occhi di ghiaccio.

