Amici 22, Paky e Alessio: stoccata al giudice Abbagnato/”Non é proprio nel nostro..”

Amici 22 di Maria De Filippi: Alessio Cavaliere e Paky si confrontano su Eleonora Abbagnato, giudice nel ballo

Si fa infuocata la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, dal momento che nel circuito ballo del talent Alessio Cavaliere e Paky contesterebbero la giudice Eleonora Abbagnato, in una frecciatina che non passa inascoltata. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, a margine della nuova puntata domenicale Alessio lamenta che la giudice Eleonora Abbagnato non rappresenti lo stile della danza che lui condivide con Paky. E quest’ultimo si dice affranto per l’ultima posizione da lei assegnatagli. Paky é giunto ultimo nella classifica stilata dalla étoile di danza classica al termine della rinnovata consuetudinaria gara di ballo domenicale.

Da qui, quindi, nel dopo-puntata si registra il confronto tra Alessio e Paky, che vede i due scambiarsi delle battute non troppo velatamente compromettenti su Eleonora. “Mo te la prendi male… -incalza il concittadino di Napoli Paky, Alessio, a fronte della classifica stilata da Eleonora Abbagnato, e di tutta risposta il napoletano incalzato si dice allibito per il fatto di risultare altalenante in classifica, fino all’ultima posizione decretata dalla Abbagnato: “Primo, quinto, ultimo… é pesante… é venuta la Abbagnato…mi ha accis (dalla lingua napoletana: “mi ha ucciso”)'”, tuona Pasquale, a cui fa poi eco Alessio contro Eleonora, contestandola quindi come giudice in fatto di imparzialità: “non é proprio nel nostro stile…”.

Paky svela il suo sogno ad Alessio Cavaliere, ad Amici 22

Insomma, Eleonora Abbagnato, esperta ballerina di danza classica sarebbe tacciabile di aver favorito i concorrenti rappresentanti della danza classica e/o comunque degli stili di danza di sua competenza, tra i quali non rientra quella hip hop, che invece rappresenta Paky: “il pezzo più bello che avevo é arrivato ultimo e io l’ho detto che mi giocavo tutto”, rincara la dose l’ultimo classificato, certo forse che la Abbagnato non avrebbe potuto apprezzare la sua performance dal momento che lei sarebbe “lontana dal suo stile”. Ma Alessio tenta di rincuorare l’amico, che, tacitamente, si direbbe concorde con lui sulla Abbagnato: “lo avevo detto di non metterci aspettative“. Pasquale chiude il confronto, ponendo la questione su un sogno nel cassetto che appare irrealizzabile, ossia l’accesso alla fase serale di Amici 22: “nessuna aspettativa, ho un obiettivo… Io la maglia del serale non la prendo…”.

Paky è arrivato ultimo nella gara di ballo e dopo la puntata si sfoga con Alessio… #Amici22 pic.twitter.com/k1x7tW1MdX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 20, 2023













