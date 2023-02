Amici 22, Paky e Mezkal eliminati/ La scelta di Celentano e Zerbi

Amici 22: Paky e Mezkal sono i nuovi eliminati, ad un passo dal serale

Si infiamma la competizione di Amici 22, con le new entries Paky e Mezkal annunciati come nuovi eliminati al talent. O almeno questo é stando a quanto si apprende dalle anticipazioni TV targate Amici news Superguida TV relativamente alla nuova puntata domenicale attesa per il 26 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Tra gli spoiler che sono ora un thread acceso in rete, la notizia dei due eliminati lanciata in vista della fase tv serale di Amici 22 già scatena le contestazioni dei telespettatori attivi nel web. I contestatori lamentano contro Amici che il ballerino Paky e il cantante Mezkal siano stati usati nel pre-serale al mero scopo di fare numero di concorrenti ad un dato momento. Questo, per il presunto fine della trasmissione di alimentare la suspence, catalizzando l’attenzione dell’occhio pubblico, e il pieno di ascolti TV. Ma per quale motivo il percorso scolastico di Paky e Mezkal si interrompe, ad un passo dal serale? Pronta é la risposta degli insegnanti dei due diretti interessati eliminati, direttamente dallo studio dell’attesa nuova puntata.

“Paky é eliminato dalla Celentano anche se lei lo preferiva a Samuele Segreto, ma alla fine è entrato Alessio Cavaliere e ha visto qualcuno di ancora più bravo”, si apprende dagli spoiler TV. Insomma alla base della scelta, la Celentano supporta la promozione al serale di Alessio Cavaliere al confronto tra i due ballerini new entries di hip hop, anche se la maestra preferisce Paky al veterano Samuele Segreto (allievo di Emanuel Lo). Un principio che dà vita ad un’accesa discussione in studio, tra la Celentano e il collega insegnante di ballo, Raimondo Todaro.

Mezkal, new entry nel circuito cantanti, é invece eliminato dall’insegnante di canto Rudy Zerbi, “ma potrà fare i casting l’anno prossimo”. Alla base della scelta, quindi, Zerbi preferisce salvare gli allievi veterani Aaron Cenere e Piccolo G, sacrificando Mezkal, entrato da poco nel circuito canto. Tuttavia il talentscout anticipa all’eliminato la chance di un percorso di studio da avviarsi ad Amici 23, nel prossimo anno scolastico del talent show.

Ma il discorso della Celentano non é ultimato. “La maestra ha detto che alcuni colleghi non si prendono le loro responsabilità nel dire ai ragazzi le cose in faccia e nell’eliminarli”, si apprende inoltre della puntata, che si preannuncia infuocata. E Arisa replica alla frecciatina, con un sonoro: “a casa mia… ciascuno fa quello che vuole”.

