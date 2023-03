Amici 22: Paky eliminato, rompe il silenzio: “Giunge al termine..”/ É polemica

Amici 22, Paky Brunetti é fuori dal serale: esplode la polemica e…

Paky Brunetti é insieme a Mezkal tra gli eliminati ad un passo dal serale di Amici 22 e, intanto, torna a riattivarsi sui social, infiammando la polemica sul talent show. Alla nuova ed ultima puntata pre-serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Alessandra Celentano ha optato per la sua eliminazione, dopo averlo promosso tra gli allievi ballerini come new entry, favorendo così i pupilli veterani e seralisti Isobel Fetiye Kinnear, Ramon Agnelli e Gianmarco Petrelli nella corsa per il montepremi finale. E, sulla scia delle annesse contestazioni, di chi via social tra i telespettatori accusa il talent di averlo sfruttato per fare numero di allievi nella scuola e numero di ascolti TV da talent show, il ballerino di hip hop ora rompe il silenzio sull’uscita di scena.

L’occasione é un post condiviso via Instagram, la cui caption palesa la gratitudine di Paky Brunetti nutrita nei riguardi della produzione del talent, per l’esperienza di studio della danza offertagli al debutto in TV: “Eccoci qua -interviene il ballerino eliminato, ad un passo dal serale di Amici 22 in partenza il 18 marzo 2023-, purtroppo quest’esperienza è giunta al termine, tante emozioni, tante energie, tante belle persone. Ho imparato tanto, sia in ambito artistico che personale e voglio ringraziare @amiciufficiale

@alessandra.celentano e i professionisti”.

Paky Brunetti traccia un resoconto social di Amici 22: il sentiment

E in conclusione della caption del post di addio ad Amici, poi, Paky Brunetti rilascia per iscritto dei ringraziamenti, particolarmente sentito verso il promosso seralista amico e rappresentante della categoria hip hop al talent, Samuele Segreto: “Vi lascio qui i momenti più belli di questo percorso. In bocca al lupo a tutti i ragazzi per il serale questo. Grazie anche a tutte le persone che da fuori mi hanno supportato e un grazie in particolare a chi in casetta c’è sempre stato”.

Parole quelle dell’eliminato che, intanto, infiammano la polemica in corso su Amici 22, tra le opinioni a caldo più disparate degli utenti nel web: “Sono anni che seguo Amici e una cosa l’ho subito capita. Maria De Filippi (la conduttrice, ndr) ha voce in capitolo per chi deve restare o no e tu purtroppo questo non l’hai capito. Dopo questa superprova hai avuto dei comportamenti personali che ti hanno fatto stranamente scendere in fondo alla classifica sempre. Per me eri il migliore e potevi regalarci ancora tanto al serale. Peccato la tua ingenuità nel non avere intuito dei meccanismi. Migliora sul

piano personale”, si legge tra i commenti del web. C’é chi tra i telespettatori attivi via social, infatti, sostiene che il ballerino Paky sia penalizzato in quanto eliminato al talent, per via della “condotta compromettente” e non perché non meritevole della maglia dorata per l’accesso alla fase serale di Amici 22.

