Amici 22, perchè Cricca eliminato é riammesso? É polemica/ Il motivo

La nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda in chiaro TV il 15 gennaio 2023 su Canale 5 e con il ritorno di Cricca al talent tra le novità, é al centro di una polemica web. Le annesse anticipazioni TV vedono oltre all’eliminata ballerina Rita Danza della scorsa puntata, il cantautore dai lunghi capelli col, Cricca, segnare il suo ritorno al talent show, per il volere della maestra di canto, Lorella Cuccarini. Il giovane cantautore, nella puntata precedente, veniva messo in discussione dall’insegnante avverso Rudy Zerbi, perché terzultimo nella classifica dei voti stilati dai professori di canto e ultimo nella classifica dei dati di streaming su Spotify Italia, relative ai cantanti concorrenti. La sfida avveniva con il beneplacito di Lorella Cuccarini; la maestra non avrebbe avuto alcun motivo di opporsi alla sfida, certa che l’allievo l’avrebbe vinta. Il che -dato il verdetto della giudice Sarà Andreani di Warner Music Italia, che poi decretava lo sfidante Jore vincitore- ha infiammato la polemica, che infine esplodeva sul caso Cricca. Tra le contestazioni generate dalla sfida, nel web, una parte dei telespettatori attivi via social contesta che Cricca sia stato sfruttato ad Amici 22 per fare numero tra i concorrenti, sfruttato per dinamiche televisive, visibilità, ascolti TV e meri scopi economici, penalizzato come talento nel canto, per voce cristallina e capacità di scrittura creativa. Ma cosa si cela dietro il ritorno di Cricca, che é ora oggetto di discussione nel web?

La polemica sollevata s’infiamma sulla base delle ultime anticipazioni TV, destando il sospetto generale nei telespettatori che alla base della re-entry ci sia stato un “errore della produzione” del talent. Le anticipazioni TV della nuova puntata, tra le novità, prevedono il rientro di Cricca ad Amici 22 in seguito ad un “fatto grave”, censurato in tv e risalente al Capodanno 2023, denominato “noce moscata” per una teoria web in circolo. Per effetto dell’accadimento top secret, di cui sono ritenuti responsabili 6 allievi, Lorella Cuccarini avanza alla produzione del talent una proposta. Inizialmente chiede la sostituzione della new entry, tra i responsabili, Valeria Mancini, con Cricca, proposta che viene parzialmente accolta. Come da regolamento Cricca, avendo già subito la sentenza di un giudice esterno non avrebbe potuto fare rientro con una nuova sfida sul suo conto al talent.

Il web insorge: la polemica web, tra il ritorno di Cricca e l’uscita di Tommy Dali

Ma dal momento che il “fatto grave”, per cui é richiesta la sua riammissione, é avvenuto prima della sua messa in discussione subita da Zerbi e Cuccarini, peraltro sfuggendo alla produzione del talent che é riuscito a fare luce sul caso insieme ai professori di Capodanno solo intorno al 6 gennaio 2023, sulla scia della polemica web e in via del tutto eccezionale Cricca torna nella competizione. “Il fatto grave è successo prima della precedente registrazione. Se i prof ne fossero venuti a conoscenza prima la precedente puntata avrebbe potuto prendere una piega diversa e magari Cricca non sarebbe mai uscito dalla scuola –rivelano gli spoiler di Amici news e Superguida TV-. In questo modo viene, in via del tutto eccezionale, accettato Cricca come sfidante”.L’eliminato rientra rima come sfidante e poi come concorrente riammesso. Il resto della produzione di Amici 22 infatti autorizza la messa in sfida tra Valeria Mancini in arte Guera e l’eliminato che torna al talent. Una sfida che viene vinta da Cricca contro la star del motto web su Tik Tok, “é Guera” e che ora vede la polemica web distogliere l’attenzione su Cricca facendola ricadere su un altro cantautore: le contestazioni tacciano il talent di aver commesso l’unica vera ingiustizia, tra gli spoiler: l’eliminazione immediata di Tommy Dali. E non solo. C’é chi sostiene che Cricca non meriti il rientro al talent, al confronto con Tommy e il resto dei concorrenti di canto al talent, in termini di streaming su Spotify Italia: se il cantautore di Supereroi é ultimo nella competizione del circuito canto di Amici 22, relativa ai dati di ascolti in streaming su Spotify Italia, Tommy Dali invece é tra i favoriti; in particolare, con l’inedito Finisce bene occupa la #3 nella playlist rappresentativa della scelta musicale dei giovani, “Generazione zeta”.Ma qual é in sintesi il destino degli altri 5 dei 6 allievi finiti in sfida, oltre il discusso eliminato? “Nonostante la vittoria della sfida: Maddalena, Wax, NDG e Samu (di cui l’esito della sfida viene congelato dal giudice, procrastinato a data da destinarsi) non sono tornati a sedere al banco, ma sono andati diritti in casetta. Nemmeno Cricca è potuto tornare al banco, perché dovrà fare una quarantena di 5 giorni”, aggiungono le anticipazioni TV.

