Amici 22, perché non va in onda oggi 26 febbraio?/ Esplode la polemica

Amici 22 non va in onda il 26 febbraio 2023: il motivo

I palinsesti targati Mediaset, nel lutto per la dipartita di Maurizio Costanzo, vede -tra gli altri programmi – Amici 22 di Maria De Filippi saltare la sua programmazione TV. Oltre che per le principali trasmissioni TV – Uomini e donne e C’é posta per te- prodotte da Fascino (l’azienda di produzione TV fondata tra i fondatori anche dagli storici consorti Maurizio Costanzo e Maria De Filippi) si rileva, infatti, lo slittamento anche di Amici 22 di Maria De Filippi. In data 26 febbraio 2023 sarebbe andata in onda la consuetudinaria puntata domenicale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, cosa che non avverrà. Questo, proprio nel rispetto della conduttrice e consorte di Maurizio Costanzo, passata allo status di vedovanza lo scorso 24 febbraio 2023. La data in cui, con un comunicato Ansa, si é appresa la notizia della morte dello storico numero uno del Maurizio Costanzo Show. Il talento poliedrico di Maurizio Costanzo si é spento all’età di 84 anni, in seguito ad un recente intervento, tenutosi nel mezzo di un ricovero che il popolare volto tv ha subito presso una clinica capitolina.

Ma cosa accade nei palinsesti TV targati Mediaset, nei giorni segnati dalla scomparsa del giornalista e pioniere del talk-show made in Italy? Per questa domenica 26 febbraio, é prevista una puntata speciale di Verissimo, in cui Silvia Toffanin presenta uno speciale interamente dedicato a Costanzo, intitolato Verissimo presenta Ciao Maurizio. E a precedere questo appuntamento, nel primo pomeriggio vi é la messa in onda delle soap opera Beautiful e Terra amara, in sostituzione della puntata domenicale di Amici 22.

E lo slittamento delle trasmissioni prodotte da Fascino, la produzione facente capo ai padri fondatori Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, poi é previsto anche nella giornata di Lunedì 27 febbraio. Quando a partire dalle ore 15 Canale 5 trasmette in diretta i funerali di Maurizio Costanzo. A quanto pare, quindi, a inizio settimana é destinato a saltare di sicuro e ancora l’appuntamento TV di Uomini e donne.

Il web si divide sullo slittamento TV dei programmi Mediaset, tra cui Amici 22

E, intanto, non manca l’annessa polemica, rispetto ai cambiamenti repentini della programmazione tv Mediaset, stabilitasi nel lutto per la morte di Maurizio Costanzo. I telespettatori attivi via social sono infatti al centro di una querelle online, che li vede scontrarsi sui cambiamenti TV che si registrano nelle reti Mediaset. Se da una parte c’é chi condivide la scelta dello slittamento della programmazione delle trasmissioni prodotte da Fascino, dall’altra c’é chi invece insorge. I contestatori proprio non condividono lo stop della messa in onda delle popolari trasmissioni prodotte e condotte da Maria De Filippi, che da anni intrattengono e appassionano l’occhio-pubblico.

“Era scontato….. Massimo rispetto per il

dolore di Maria e dei suoi familiari… R.I.P Maurizio”, si legge tra i commenti degli utenti, a margine di un post di Amici news, che via Instagram anticipa lo slittamento della programmazione tv di Amici 22. E poi, ancora, in replica a chi non accetta le variazioni della programmazione dei format Mediaset: “E mi sa non solo quella. È un lutto grave e una pausa Maria potrebbe prendersi più che giustificata”.











