Amici 22, Piccolo G convocato: eliminato e non al serale?/ “Sono un professionista..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G é fuori dal serale? Arriva la convocazione di Lorella Cuccarini e…

Piccolo G é eliminato ad un passo dal serale di Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo nell’occhio pubblico, dal momento che il cantautore allievo di Rudy Zerbi é convocato da Lorella Cuccarini, nello studio del talent show condotto e prodotto da Maria De Filippi. Il motivo alla base della convocazione? É presto detto.

Nel mezzo della fase di selezione dei talenti da ammettere alla fase serale di Amici 22, in partenza il 18 marzo 2023, Lorella Cuccarini chiama Piccoli G ad un’interrogazione di canto, non prestabilita ma improvvisata. Questo, dal momento che é in gioco l’ottenimento della maglia dorata per l’accesso al serale e, requisito essenziale per il traguardo, é la colleggialità del consenso dei professori di ruolo -espressa tramite votazioni in giudizio- per la promozione di 10 concorrenti seralisti. Di conseguenza, quindi, tutti i ballerini e i cantanti in corsa per il montepremi finale rischiano l’eliminazione e la non ammissione alla fase finale del talent, inclusi i magliati già titolati della maglia dorata. Che Piccolo G riesca a convincere Lorella Cuccarini e gli altri professori di ruolo di essere meritevole dell’ambito traguardo della promozione all’upgrade del serale?

La reaction a caldo di Piccolo G alla convocazione di Lorella Cuccarini: che succede ad Amici 22 di Maria De Filippi?

Nell’attesa di scoprire il verdetto, intanto, Lorella Cuccarini chiama Piccolo G ad esibirsi sulle note di una cover di Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro. E, una volta rientrato nella casetta che accoglie i talenti di Amici 22, dall’interrogazione-lampo, Piccolo G vanta tra il serio e il faceto di essere “un professionista”. Quasi come ad augurarsi, in confidenza con i compagni di esperienza televisiva e con rinnovato ottimismo, il conseguimento della promozione al serale di Amici 22.

Dopo essersi esibito di fronte alla prof Cuccarini Piccolo G reagisce così in casetta #Amici22 pic.twitter.com/pTVzIgHAUS — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 7, 2023













