Amici 22, Piccolo G: dissing agli autori del Capodanno choc?/ “Non vado a festoni…

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G reinventa Caparezza: il web capta dei rimandi al caso “noce moscata”

Si infittisce il giallo del Capodanno choc di Amici 22 di Maria De Filippi, con Piccolo G che si direbbe fautore di un dissing ai danni di alcuni rivali, concorrenti al talent. In queste ore é virale nel web, sui social, il tweet che immortala in un video postato dagli utenti, su Twitter, la performance che Piccolo G ha eseguito in occasione della rinnovata gara canto di Amici 22, che, giudicata da Gerry Scotti nella puntata del 22 gennaio 2023, chiama i cantanti in corsa al talent a sfidarsi sulle note delle cover. Per l’occasione, il cantautore Piccolo G schiera una cover personalizzata di Fuori dal tunnel, tormentone storico di Caparezza. Una performance rappata dove l’allievo di Rudy Zerbi sorprende non solo per la qualità del suo rap nel canto, ma anche per la composizione del dissing – che, a detta dei telespettatori attivi in rete, ha rimandi, anche critici, al “Capodanno choc”, di cui a detta della produzione di Amici sono responsabili sei allievi. Un fatto grave, censurato in tv, e che secondo una teoria web passata al centro del gossip con l’appellativo di “noce moscata”, vedrebbe Wax ed altri concorrenti intrattenersi nell’esperimento di un miscuglio eterogeneo di ingredienti a base di noce moscata, per una pozione magica: questo, al fine di trascorrere una notte di San Silvestro all’insegna dello sballo.

Amici 22: Piccolo G canta Acquario, il nuovo inedito/ "Noi siamo dolci nel sale"

Piccolo G manda il web in tilt: la cover di Fuori dal tunnel fa discutere

“Non vado a festini o festoni, pieni di ragazzoni che compion le peggio azioni, con le peggior canzoni, le peggio tradizioni,

FANNO GRANDI BICCHIERI E DOPO GRANDI CONTRAZIONI”, coverizza quindi Fuori dal tunnel, Piccolo G, ad Amici 22. Che con la cover diventata virale nel web, il giovane voglia prendere le distanze da Amici relativamente al caso choc e dai compagni, rei di aver commesso il fattaccio al talent show? Nel frattempo, sempre via social, la misteriosa cover di Piccolo G fa discutere anche per l’ultimo posto conseguito nella classifica della gara canto domenicale, stilata da Gerry Scotti e che prevede il seguente ordine di arrivo: primi Aaaron Cenere, secondo posto per Angelina, seguita rispettivamente da Cricca, Federica, Jore, NDG, WAX, Niveo e Piccolo G. C’é chi tra i telespettatori più critici sostiene che il cantautore sia stato penalizzato, pagando lo scotto di essersi dissociato dall’accaduto di Capodanno. Questo, per aver riaperto la ferita del talent che resta ancora da rimarginare. La questione “noce moscata” é ancora un dibattito aperto, un thread che é destinato a far discutere ancora a lungo. E la verità del Capodanno 2023 di Amici 22 si direbbe ancora lontana…

Amici 22, Jore: Solo tu é l'inedito/ "É per una persona..."

#amici22

“Non vado a festini o festoni,

pieni di ragazzoni che compion le peggio azioni, con le peggior canzoni, le peggio tradizioni,

FANNO GRANDI BICCHIERI E DOPO GRANDI CONTRAZIONI” Piccolo G ha deciso di mettere il noce moscata gate in musica#amici22pic.twitter.com/ZuMhDtxwNd — måry⁷ (@nomituttipresi) January 22, 2023

Nel frattempo, si infiamma il caso “noce moscata” con una nuova teoria web, secondo cui il fratello di Wax, il più discusso tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, Pietro, potrebbe candidarsi ad un banco di canto al talent show di Canale 5.

Amici 22, Piccolo G e Federica Andreani si lasciano?/ Il gesto che non sfugge

© RIPRODUZIONE RISERVATA