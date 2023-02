Amici 22, Piccolo G e Aaron Cenere eliminati e non al serale?/ Parla Rudy Zerbi

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi é chiamato alla sentenza su Piccolo G e Aaron Cenere: c’entra il serale

Si infiamma la competizione di Amici 22, con Rudy Zerbi che registra una scelta concernente il futuro di Piccolo G e Aaron Cenere, per il serale del talent show. Quando ormai manca poco al via alla fase tv serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, l’insegnante di canto é chiamato a decidere la promozione o la bocciatura dei due allievi rispetto alla chance di accesso all’upgrade con la maglia dorata. E l’occasione é la nuova puntata di Amici 22. L’appuntamento, seppur registrato per il 26 febbraio scorso, é slittato a data da destinarsi con la messa in onda. Questo, nel lutto seguito alla morte del compianto Maurizio Costanzo, consorte della conduttrice Maria De Filippi e mente-icona nonché volto tv storico delle reti Mediaset, la casa TV del talent show. Tuttavia le annesse anticipazioni TV fornite da Superguida TV e Amici news ora vedono Piccolo G e Aaron Cenere al cospetto della sentenza di Rudy Zerbi, in vista del via al serale. Che i due allievi siano eliminati e quindi non promossi al serale?

Il verdetto di Rudy Zerbi: Piccolo G e Aaron Cenere non promossi al serale di Amici 22?

“Zerbi ha detto che vuole attendere ancora un po’ -rendono noto le anticipazioni TV relativamente agli ultimi risvolti di Amici 22, concernenti le sorti di Piccolo G e Aaron Cenere-, e decidere con più calma se dare la maglia a Piccolo G e Aaron, a uno solo de due o a nessuno”. Insomma, stando agli spoiler TV al serale potrebbero non accedere uno dei due summenzionati allievi. ” Cosa accadrà? Come la prenderanno i ragazzi?”, si chiede, pertanto, la fonte degli spoiler TV su Amici 22. Va quindi ricordato che recentemente Piccolo G ha minacciato il ritiro dal talent show, per effetto dell’astio riscontrato nei rapporti intercorrenti tra lui e il professore di canto, Rudy Zerbi. Le incomprensioni tra le parti potrebbero non risolversi, il che potrebbe tradursi in una eliminazione del cantautore di Acquario, quando ormai si avvicina il serale, tanto atteso dai fedeli telespettatori di Amici 22 di Maria De Filippi.

