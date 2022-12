Amici 22, Piccolo G e Federica Andreani: la svolta/ “Non potrei mai scordarti…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G e Federica Andreani si confrontano sul loro rapporto e…

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 21 dicembre 2022, che vede Piccolo G e Federica Andreani suggellare l’importanza di quello che sembra essere l’inizio di una lovestory tra loro. Al rinnovato appuntamento TV del talent show di Canale 5, nel dettaglio i due cantanti e “rivali” ad Amici 22, rispettivamente allievo di Rudy Zerbi e allieva di Arisa, trovano modo e tempo per potersi confrontare rispetto alla frequentazione intima avviata ad Amici 22 e per l’occasione non mancano parole importanti tra i due.

“Ho espresso un desiderio che non si può dire- fa sapere Federica Andreani, stregata dallo sguardo sempre più complice che le rivolge Piccolo G, e lui le fa eco, poi, con quella che a detta dei telespettatori attivi nel web si direbbe una vera e propria dichiarazione d’amore. “Ci sta legando l’esperienza più bella della nostra vita -dichiara Piccolo G, parlando alla sua amata Federica Andreani-, non potrei scordarti mai”.

Piccolo G e Federica Andreani destinati a restare insieme?

Parole intrise di passione e complicità, quelle che il cantautore dedica alla compagna di studio nel canto, ad Amici 22. Che i due rivali compagni del talent siano destinati a formare una coppia duratura? Chissà. Nel frattempo, c’é chi tra i telespettatori di Amici 22 attivi via social é pronto a scommettere in un futuro roseo della coppia di cantanti, nonostante gli alti e bassi che i due ad oggi registrano tra le mura della casetta dei talenti, al talent show.

Nel frattempo, per la quota ex talenti di Amici di Maria De Filippi, l’ex Amici 21, LDA, rompe il lungo silenzio social prima del suo tanto atteso debutto a Sanremo 2023, reduce dalla promozione al Festival della canzone italiana. Lda é l’unico ex talento uscente di Amici 21 ad aggiudicarsi l’ambito traguardo del debutto al Festival della Canzone italiana.

