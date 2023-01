Amici 22, Piccolo G e Federica Andreani si lasciano?/ Il gesto che non sfugge

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G e Federica Andreani giungono alla svolta della relazione: che succede nella scuola?

Piccolo G e Federica Andreani sono destinati a lasciarsi, in balia degli up and down che vivono, complice la competizione che li vede contrapporsi nel canto, ad Amici 22? Questo é l’interrogativo generale che nasce tra i telespettatori di Canale 5, attivi via social, e intanto i diretti interessati rispondono alla voce web che, incessante, prevede una rottura drastica tra i due cantautori, anche per effetto della gara di canto che li vede protagonisti per l’ambita maglia del serale di Amici 22. Mentre si fa sempre più vicino il via al serale del talent, Piccolo G porge un dono alla sua amata, segno che il 2023 sia destinato a rivelarsi per lui l’anno dell’esclusiva di coppia con Federica Andreani.

Piccolo G sorprende Federica Andreani, crisi superata ad Amici 22?

“Giravo su Internet, un marchigiano tirchio… ho pensato a te- dichiara in confidenza con Federica, Piccolo G , che quindi porge alla dolce metà il suo regalo-, ho pensato ‘le faccio un regalino'”. Quindi, Giovanni l’abbraccia di colpo, per poi sorprenderla con un bacio appassionato. “La smetti di fare lo st*onzo?!? -é la pronta replica amorevole della cantautrice, che non risparmia sguardi passionali al suo amato- devi abbracciarmi e dire che lo hai fatto perché mi vuoi bene!”.

Insomma, l’allieva di Arisa Federica sembra dirsi suscettibile alle mancanze di attenzioni da parte del cantautore allievo di Rudy Zerbi, tanto che dopo i recenti tira e molla e la crisi d’amore dovuta alle mancanze di lui, nel daytime di Amici 22 datato il 20 gennaio 2023, lei sembra ora dare una nuova chance all’amato rivale. Questo, mentre l’ex prof di canto ad Amici, Luca Jurman, la taccia online di essersi rivelata beneficiaria di favoritismo a suon di playback, alla gara di canto domenicale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

