Amici 22, Piccolo G eliminato per via di Zerbi?/ Corteggia Arisa: la possibile svolta

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G rischia l’eliminazione? Rapporti compromessi con Rudy Zerbi e spunta Arisa…

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Piccolo G che rischia la sostituzione o eliminazione voluta da Rudy Zerbi e intanto ammiccherebbe ad Arisa. Il rischio e la corte all’altra insegnante della scuola di Canale 5 nascono, quando ad un passo dal serale i rapporti tra l’allievo e l’insegnante Zerbi sembrano essere piuttosto compromessi. Così come emerge dal daytime datato 20 febbraio 2023, Zerbi ha convocato gli allievi Aaaron Cenere, Mezkal e Piccolo G per una interrogazione straordinaria, in occasione della quale quest’ultimo non si é rivelato all’altezza del compito. Una cover sulle note di Lucio Battisti, che lo stesso Piccolo G ammette di aver cileccato in un primo sfogo a caldo avuto a margine dell’interrogazione, unitamente ai rapporti con il professore: “Mi dispiace perchè quella l’avrei fatta molto bene. Non si è sentito ma è partito dopo il bit. Ma con Rudy non mi va di dirglielo, c’è sempre un clima di tensione”. Che Piccolo G rischi la bocciatura ad Amici 22, per via dei rapporti tesi con Rudy Zerbi? Nel frattempo, Piccolo G boccia il suo insegnante, promuovendo a pieni voti l’altra insegnante Arisa, quasi come a volersi proporre di entrare a far parte del team di quest’ultima per la chance di accesso al serale di Amici 22.

Amici 22, Federica Andreani: Rudy Zerbi la sfida/ Eliminata e non va al serale?

Amici 22, Piccolo G corteggia Arisa e…

Il cantautore di Acquario sembra nutrire poche speranze per l’ammissione alla fase serale del talent show, il cui via é previsto per la primavera 2023, tanto da minacciare il ritiro ad Amici. Il compagno di studio Aaron cerca di fargli capire che ritirarsi non é la giusta soluzione alla crisi personale e artistica che ora lo investe. E, poi, rincarando la dose Piccolo G aggrava la tensione con il prof di canto, in un confronto al veleno tra Zerbi e Arisa, indicata dal giovane come una sorta di insegnante modello: “Con lui non è semplice, non è come Arisa, sta sempre con il muso, ti mette ansia”. Che Arisa possa accogliere la corte di Piccolo G, proponendo al giovane cantautore il passaggio nel suo team in corsa ad Amici 22? Nel caso in cui Giovanni fosse promosso, nel ruolo di allievo nel team di Arisa, potrebbe essere ammesso all’ambito serale di Amici 22 dalla stessa cantante di Sincerità.

