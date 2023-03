Amici 22, Piccolo G eliminato? Rudy Zerbi lo gela/ “Non mi sento di…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G é fuori dal serale? Il dietrofront di Rudy Zerbi

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, quando é in ballo un posto al serale a numero chiuso -per i soli 15 concorrenti previsti- e Rudy Zerbi palesa di non voler promuovere Piccolo G all’ambito upgrade. In una convocazione straordinaria, come emerge al daytime di Amici datato 10 marzo 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity- Rudy Zerbi mette, infatti, al corrente l’allievo di non avere intenzione di concedergli un posto alla fase TV serale di Amici 22. Questo, dal momento che non si sente più sicuro del fatto Piccolo G sia meritevole della promozione alla fase serale del talent show. Un pensiero maturato soprattutto alla luce del limite posto in essere del numero di posti disponibili nella competizione serale del talent, che come stabilito dalla produzione di Amici é limitato ad un massimo di 15 seralisti: “Come sai, la produzione ha fissato un numero di posti per il serale – esordisce Rudy Zerbi nella comunicazione condivisa con Piccolo G -.Non ho piena fiducia delle tue possibilità e non mi sento di portarti al serale”.

Il messaggio di bocciatura raggela il cantautore di Acquario, che sul finire dell’anno 2022 veniva promosso proprio da Zerbi al percorso scolastico di studio del canto, ad Amici 22. Ma quando il percorso di Piccolo G sembra ormai dirsi giunto al capolinea, subentra Maria De Filippi tra le parti. La conduttrice e Piccolo G si mettono in contatto, registrando un audio top secret che mai andrà in onda e che fa, ora, tabula rasa su quanto preannunciato da Zerbi. Questo, a grande sorpresa per Piccolo G e i suoi fan: “Senti, io so che quello che ti sei appena detto con Maria non andrà mai in onda- fa sapere in seconda battuta, Zerbi a Giovanni, ad una nuova convocazione che segna il “dietrofront” del talentscout-, ma non posso negare quello che ho sentito, sentendolo, ho visto una parte di te che ho sempre sperato ci fosse ed é una parte che mi piace molto e se tu mi prometti che anche nella musica, e nel cantare le canzoni, ce lo metti e lo farai con quello spirito, se tu lo vuoi, sono pronto ad affrontare il serale insieme a te”.

Il web si schiera contro il talentscout Rudy Zerbi

Insomma, Rudy Zerbi cambia idea e propone a Piccolo G di ripartire da capo, facendo nuovamente squadra, in vista del serale di Amici 22. Che Rudy abbia messo in discussione il talento per via dei pregiudizi, sul conto di Piccolo G, é ora un pensiero condiviso da molti telespettatori, che più in generale si palesano schierati dalla parte dell’allievo.

L’opinione dell’occhio pubblico si divide tra le reaction più disparate rispetto alla querelle esplosa tra insegnante e allievo: “Rudy é bipolare più del mio ex…”, si legge tra i commenti social e poi ancora, “Rudy quest’anno ha fatto un lavoro pessimo con i suoi allievi, è il primo a non credere in loro”. E poi non li lesinano commenti a caldo neanche a margine del contenuto top secret dell’intervento di Maria De Filippi, che potrebbe rivelarsi l’ancora di salvezza di Piccolo G ad Amici 22: “No vabbè, che presa per i fondelli quest’anno. Tutto top secret è diventato sto programmando”.

Piccolo G incontra il prof Zerbi, una serata speciale per il primo videoclip di Cricca, una comunicazione importante per tutti gli allievi di #Amici22… Cliccate subito qui per rivedere la puntata di oggi ⬇ https://t.co/KwZN59O2qr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 10, 2023













